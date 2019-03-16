الشعبية تُدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي المروّع، الذي استهدف مصلين أبرياء في مسجدين بنيوزيلندا، والذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء، مقدمة خالص تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.وشددت الجبهة، على أن هذه الجريمة المروّعة، تثبت أن الإرهاب لا دين ولا وطن له، وأنها ترجمة لثقافة العنصرية والتطرف والإرهاب، وعقدة تفوق "الرجل الأبيض" التي أصبحت سمة تستخدمها قوى الشر والإرهاب في العالم؛ لنشر خطاب الكراهية والفرقة، في سياق محاولاتها للسيطرة على العالم، وتغذية النزاعات لتعزيز أرباح شركات السلاح الكبرى.