حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 5 إسرائيليين و3 عمليات و71 مواجهة

رام الله - دنيا الوطنشهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 5 إسرائيليين خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية وغزة، ليشهد الأسبوع على 71 مواجهة، تخللها عملية طعن و3 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة والداخل المحتل.ففي أمس الجمعة، أصيب 16 فلسطينياً بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، إضافة لعشرات حالات الاختناق، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة نحو شرقي مخيم البريج، خزاعة، وموقع أبو صفية، وذلك خلال 11 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في دير أبو مشعل، شرق مخيم البريج، وخزاعة.ويوم الخميس، أصيب 4 فلسطينيين بغارات الاحتلال في غزة، إضافة لبضع حالات اختناق في الضفة، فيما قصفت المقاومة بصاروخين مدينة تل أبيب، وكانت مستوطنة (شاعر هنيغف)، (سديروت)، ومعسكر (كيسوفيم)، ضمن 7 نقاط مواجهة، تخللها إطلاق نار في مستوطنة (إيل).ويوم الأربعاء، أعلنت قوات الاحتلال عن إصابة مستوطن بالحجارة قرب حزما، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مركبات وجنود الاحتلال في مناطق الخضر وأحصيت 9 مواجهات بين فلسطينيين، وجنود الاحتلال في الضفة وغزة.وفي منتصف الأسبوع، استشهد ياسر فوزي الشويكي (27 عاماً) في وادي الحصين بمدينة الخليل بعد محاولته تنفيذ عملية طعن، كما استشهد محمد جميل شاهين (23 عاماً) برصاص الاحتلال في مدينة سلفيت، كما أصيب 10 فلسطينيين بالمطاط، 6 إصابات برضوض، 30 حالة اختناق بالغاز في الضفة، كما أصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة أورنيت بسلفيت، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على المسجد الأقصى، وجبل المكبر وذلك ضمن 17 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في مستوطنتي (أشكول)، و(شاعر هنيغف).ويوم الإثنين الماضي، استشهد الشابان موسى محمد موسى (23 عاماً) من دير البلح، متأثراً بإصابته خلال مشاركته بمسيرات العودة شرق مخيم البريج قبل أسبوع، وبسام سامي صافي (22 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في 22 شباط/ فبراير الماضي شرقي خانيونس، وأصيب اثنان آخران بالرصاص الحي في الضفة الغربية وغزة، كما أصيب اثنان من المستوطنين بالحجارة: قرب حلحول بالخليل وقرب مستوطنة (معاليه عاموس) ببيت لحم، فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في (كيبوتس بئيري)، ومستوطنة (أشكول)، والطور، والخضر، وذلك ضمن 15 مواجهة، تخللها عملية إطلاق نار في جسر إسكاكا، وتفجير عبوة ناسفة في مستوطنة (أشكول).ويوم الأحد، أصيب فلسطيني بالضفة الغربية، كما أصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة (معاليه شمرون) بقلقيلية، وأحصي خلاله اندلاع 7 مواجهات.وأما يوم السبت، فقد استشهد سلامة صلاح سلامة كعابنة (22 عاماً) برصاص الاحتلال قرب مدينة أريحا، وأصيب فلسطيني في غزة، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة شرق رفح، شرق مخيم البريج، الخضر، ومستوطنة (بيت إيل)، وذلك ضمن 5 مواجهات، تخللها تفجير وإطلاق نار في مستوطنة (نتيف هعسراه)، وعبوة ناسفة في مستوطنة (سدوت هنيغف).