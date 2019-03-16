شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 5 إسرائيليين و3 عمليات و71 مواجهة

حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 5 إسرائيليين و3 عمليات و71 مواجهة
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 5 إسرائيليين خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية وغزة، ليشهد الأسبوع على 71 مواجهة، تخللها عملية طعن و3 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة والداخل المحتل.

ففي أمس الجمعة، أصيب 16 فلسطينياً بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، إضافة لعشرات حالات الاختناق، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة نحو شرقي مخيم البريج، خزاعة، وموقع أبو صفية، وذلك خلال 11 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في دير أبو مشعل، شرق مخيم البريج، وخزاعة.

ويوم الخميس، أصيب 4 فلسطينيين بغارات الاحتلال في غزة، إضافة لبضع حالات اختناق في الضفة، فيما قصفت المقاومة بصاروخين مدينة تل أبيب، وكانت مستوطنة (شاعر هنيغف)، (سديروت)، ومعسكر (كيسوفيم)، ضمن 7 نقاط مواجهة، تخللها إطلاق نار في مستوطنة (إيل).

ويوم الأربعاء، أعلنت قوات الاحتلال عن إصابة مستوطن بالحجارة قرب حزما، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مركبات وجنود الاحتلال في مناطق الخضر وأحصيت 9 مواجهات بين فلسطينيين، وجنود الاحتلال في الضفة وغزة.

وفي منتصف الأسبوع، استشهد ياسر فوزي الشويكي (27 عاماً) في وادي الحصين بمدينة الخليل بعد محاولته تنفيذ عملية طعن، كما استشهد محمد جميل شاهين (23 عاماً) برصاص الاحتلال في مدينة سلفيت، كما أصيب 10 فلسطينيين بالمطاط، 6 إصابات برضوض، 30 حالة اختناق بالغاز في الضفة، كما أصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة أورنيت بسلفيت، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على المسجد الأقصى، وجبل المكبر وذلك ضمن 17 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في مستوطنتي (أشكول)، و(شاعر هنيغف).

ويوم الإثنين الماضي، استشهد الشابان موسى محمد موسى (23 عاماً) من دير البلح، متأثراً بإصابته خلال مشاركته بمسيرات العودة شرق مخيم البريج قبل أسبوع، وبسام سامي صافي (22 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في 22 شباط/ فبراير الماضي شرقي خانيونس، وأصيب اثنان آخران بالرصاص الحي في الضفة الغربية وغزة، كما أصيب اثنان من المستوطنين بالحجارة: قرب حلحول بالخليل وقرب مستوطنة (معاليه عاموس) ببيت لحم، فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في (كيبوتس بئيري)، ومستوطنة (أشكول)، والطور، والخضر، وذلك ضمن 15 مواجهة، تخللها عملية إطلاق نار في جسر إسكاكا، وتفجير عبوة ناسفة في مستوطنة (أشكول).

ويوم الأحد، أصيب فلسطيني بالضفة الغربية، كما أصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة (معاليه شمرون) بقلقيلية، وأحصي خلاله اندلاع 7 مواجهات.

وأما يوم السبت، فقد استشهد سلامة صلاح سلامة كعابنة (22 عاماً) برصاص الاحتلال قرب مدينة أريحا، وأصيب فلسطيني في غزة، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة شرق رفح، شرق مخيم البريج، الخضر، ومستوطنة (بيت إيل)، وذلك ضمن 5 مواجهات، تخللها تفجير وإطلاق نار في مستوطنة (نتيف هعسراه)، وعبوة ناسفة في مستوطنة (سدوت هنيغف).

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الخارجية الفلسطينية تُعلن عدد الضحايا الفلسطينيين في الهجوم الإرهابي بنيوزلاندا

بالأسماء: الخارجية الفلسطينية تُعلن عدد الضحايا الفلسطينيين في الهجوم الإرهابي بنيوزلاندا

أحمد يوسف: أنا مع الحراك وهو لا يستهدف المقاومة كما يدعي البعض

أحمد يوسف: أنا مع الحراك وهو لا يستهدف المقاومة كما يدعي البعض

حماس: استمرار السلطة في سياسة تجويع أهالي غزة يتقاطع مع حصار الاحتلال

حماس: استمرار السلطة في سياسة تجويع أهالي غزة يتقاطع مع حصار الاحتلال

الشعبية تُدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

الشعبية تُدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

قيادي بالديمقراطية: الشعب لا يستأذن أحدًا كي يخرج إلى الشارع

قيادي بالديمقراطية: الشعب لا يستأذن أحدًا كي يخرج إلى الشارع

المجلس الوطني يُدين التنكيل والقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين في قطاع غزة

المجلس الوطني يُدين التنكيل والقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين في قطاع غزة

عريقات: نحن بحاجة إلى صناديق الاقتراع وليس لصناديق الرصاص

عريقات: نحن بحاجة إلى صناديق الاقتراع وليس لصناديق الرصاص

هل أبلغت مصر إدارة معبر رفح بإغلاقه حتى إشعار آخر؟

هل أبلغت مصر إدارة معبر رفح بإغلاقه حتى إشعار آخر؟

التعليقات

الدنيا حكايات

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

شؤون فلسطينية

الشعبية تُدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

الشعبية تُدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 5 إسرائيليين و3 عمليات و71 مواجهة

حصاد الأسبوع: 4 شهداء وإصابة 5 إسرائيليين و3 عمليات و71 مواجهة

المجلس الوطني يُدين التنكيل والقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين في قطاع غزة

المجلس الوطني يُدين التنكيل والقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين في قطاع غزة

شاب فلسطيني من القطاع ينضم لقائمة ضحايا مجزرة المسجديْن في نيوزيلاندا

شاب فلسطيني من القطاع ينضم لقائمة ضحايا مجزرة المسجديْن في نيوزيلاندا

هجوم استيطاني واسع في القدس على أبواب انتخابات الكنيست

هجوم استيطاني واسع في القدس على أبواب انتخابات الكنيست

وزير العدل: حماس تتحمل المسؤولية القانونية عن قمع المواطنين في غزة

وزير العدل: حماس تتحمل المسؤولية القانونية عن قمع المواطنين في غزة

صيدم يُكرّم ممثل روسيا لقرب انتهاء مهامه في فلسطين

صيدم يُكرّم ممثل روسيا لقرب انتهاء مهامه في فلسطين

منوعات

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب &#34;باب الحارة&#34;؟

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب "باب الحارة"؟

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: &#34;عيانة بموت&#34;

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: "عيانة بموت"

رانيا يوسف بإطلالة جديدة.. شاهدوها بـ&#34;فستان الجماجم&#34;

رانيا يوسف بإطلالة جديدة.. شاهدوها بـ"فستان الجماجم"

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

عربي

ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة

ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة

لجنة التحقيق المكّلفة تكشف أسباب وفاة 15 رضيع في تونس

لجنة التحقيق المكّلفة تكشف أسباب وفاة 15 رضيع في تونس

ارتفاع أعداد وفيات &#34;تسمم الرضع&#34; في تونس

ارتفاع أعداد وفيات "تسمم الرضع" في تونس

شاهد: سيدة عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

شاهد: سيدة عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا