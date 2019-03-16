شؤون فلسطينية

قيادي بالديمقراطية: الشعب لا يستأذن أحدًا كي يخرج إلى الشارع

قيادي بالديمقراطية: الشعب لا يستأذن أحدًا كي يخرج إلى الشارع
خاص دنيا الوطن
أكد زياد جرغون، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الجبهة تقف مع مطالب الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، وحقه بالحياة الكريمة، وضد سياسة فرض الضرائب، التي لا تأخذ بالاعتبار الحصار، وأزمات الفقر والبطالة.

وقال جرغون لـ"دنيا الوطن": إن الجائع لا يحتاج إذنًا من أحد لكي يخرج ويُعبر عن غضبه، ويشكو جوعه، وجوع أبنائه، فالشعب وفق تعبيره، هو مصدر الشرعيات والقوة، مضيفًا: على كل طرف كان سببًا في تراجع القضية الفلسطينية، وتفاقم أوضاع الشعب، أن يستجيب للشارع، وينهي الأزمات، ويعيد الأولوية للقضية الفلسطينية.

وأوضح، أن الديمقراطية، تدعو الآن وقبل كل شيء، لتنفيذ كل اتفاقيات المصالحة، وأن ينخرط طرفا الانقسام بحل مشاكل المواطن الفلسطيني، إضافة لرفع كافة الإجراءات في قطاع غزة، على وجه السرعة، فوفقًا للقيادي الجبهاوي، فإن هذين المطلبين إذا ما تم تطبيقهما، يمكن بعدها كسر الحصار، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وفيما يخص التصعيد الإسرائيلي، في قطاع غزة، أكد جرغون، أن كل مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية، أعلنوا الاستنفار الكامل، وكانوا متجهزين تمامًا للرد على هذا التصعيد، لكن الديمقراطية، استجابت للدعوات المصرية، بوقف التصعيد.

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