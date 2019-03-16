مفاجأة صاعقة.. "سفاح نيوزيلندا" أبلغ السلطات بالهجوم قبل عشر دقائق

رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (نيوزيلند هيرلاد) النيوزيلندي عن مفاجأة وصفت بالصاعقة، مفادها أن مكتب رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، حصل على نسخة من بيان منفذ "هجوم المسجدين" في مدينة كرايست تشيرتش، قبل دقائق من تنفيذه الهجوم الإرهابي الدموي.







ووفق ما أورد الموقع، فإن مكتب أرديرن، حصل على نسخة من البيان، المكون من الـ 73 صفحة، قبل أقل من عشر دقائق على تنفيذ الهجوم الإرهابي، لافتاً إلى أن الجاني أرسل البيان إلى مكتب رئيسة الوزراء إلى جانب 70 مستقبلاً آخر، من بينهم سياسيون.





وحسب الموقع، فقد تضمن قائمة المرسل إليهم، مكتب البرلمان، وبعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، فيما قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء النيوزيلاندية: "البيان الذي استلمناه يكشف الدوافع وراء العملية، لم يقل إنه على وشك تنفيذ هجومه، لم تكن هناك فرصة لإيقافه".





وأضاف: "تمت صياغة البيان، وكأن العملية نفذت مسبقاً"، حيث

يشار إلى أن الهجوم، الذي وقع خلال صلاة الجمعة، خلف مقتل 49 مصلياً وإصابة 42 آخرين.