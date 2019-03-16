شؤون فلسطينية

عريقات: نحن بحاجة إلى صناديق الاقتراع وليس لصناديق الرصاص

عريقات: نحن بحاجة إلى صناديق الاقتراع وليس لصناديق الرصاص
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
ندّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بأشد العبارات "الاعتداءات والبلطجة التى ترتكبها حركة حماس، بحق الحراك الجماهيري السلمي".

وأضاف عريقات في تغريدة عبر مواقع التواصل (تويتر): أن الحراك السلمي "معبر عن وجوب الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، وإنهاء الانقلاب وتوفير الحياة الحرة الكريمة".

وشدّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أننا "بحاجة إلى صناديق الاقتراع، وليس إلى صناديق الرصاص".



وانطلقت في عدد من محافظات قطاع غزة، عصر أمس الجمعة، مظاهرات ضد الغلاء والضرائب، من قبل عدد من المواطنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي. 

وعمّت مظاهرات مدن رفح وخانيونس ودير البلح وسط وجنوب قطاع غزة، والتي كانت بدأ في شمال قطاع غزة يوم الخميس، حيث تستمر المظاهرات لليوم الثاني على التوالي.

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