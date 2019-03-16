شؤون فلسطينية

هل أبلغت مصر إدارة معبر رفح بإغلاقه حتى إشعار آخر؟

هل أبلغت مصر إدارة معبر رفح بإغلاقه حتى إشعار آخر؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
نفت إدارة معبر رفح البري، السبت، إبلاغ السلطات المصرية لها، بقرار يقضي بإغلاق المعبر، الواقع جنوب قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وقالت إدارة المعبر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن ما يجري تداوله حول إغلاق (معبر رفح البري) من قبل الجانب المصري غير صحيح، مشددةً على أن السلطات المصرية لم تتواصل معهم بهذا الشأن.

وأضافت إدارة المعبر، أن السفر سيُخصص مساء اليوم السبت لسفر الفوج الثالث من المعتمرين إلى الديار الحجازية، وذلك في ظل بداية موسم العمرة من العام الجاري.

وكانت وسائل إعلام محلية، تداولت خبراً مفاده، أن السلطات المصرية، أبلغت الجانب الفلسطيني، بإغلاق المعبر حتى إشعار آخر. 

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