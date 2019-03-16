شاب فلسطيني من القطاع ينضم لقائمة ضحايا مجزرة المسجديْن في نيوزيلاندا

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم السبت، أن شاباً من عائلة أبو كويك، انضم لقائمة ضحايا مجزرة المسجديْن في نيوزيلندا فجر أمس الجمعة.وكتب الصحفي، يوسف أبو كويك، عبر حسابه على موقع (فيسبوك): "استشهاد ابن العائلة العزيز أسامة عدنان يوسف أبو كويك.. في المجزرة البشعة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجد النور في نيوزيلندا".وأعلن سفير دولة فلسطين لدى أستراليا ونيوزيلندا عزت عبد الهادي، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس، عن وجود معلومات أولية تشير إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجومين الإرهابيين على مسجديْن بمدينة كرايست تشيرتش، بجزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا.وأفاد السفير غير المقيم في نيوزيلندا، بأن الجالية الفلسطينية أبلغته باستشهاد مواطن فلسطيني على الأقل، وإصابة عدد آخر في الهجومين، موضحاً أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزيلندا، للحصول على معلومات وبيانات رسمية.