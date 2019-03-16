الجهاد الإسلامي: نحن مع هموم الناس وإزالة "الضرائب".. وضد "القمع"

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم: إن حركته تقف مع صوت الناس، ومع همومهم، في مظاهرات الغلاء والضرائب في قطاع غزة، التي ينظمها حراك شبابي.وأكد البريم لـ"دنيا الوطن" أن حركة الجهاد الإسلامي ضد حالة القمع التي تحدث للحريات، لأن التظاهر السلمي أمر مشرع ولكن في ذات الوقت، ترفض "تسييس" هذه الحالة الشعبية، مطالباً بأن يكون هناك حوار وطني شامل، يضع حلولاً للخروج من هذه الأزمة.وأكمل: دعونا الإخوة في حماس للتعامل مع المظاهرات بحكمة، لأنه حق للناس، ويجب أن يجيبوا على تساؤلات الناس، ونحن مع تخفيف الضرائب وإزالة الضرائب ومع تحديد الأسعار، ونحاول أن ندعو الكل الوطني لصياغة مبادرة إنقاذ وطنية، تجيب على تساؤلات الناس، وتمنع الحالة الاجتماعية من الانهيار، أو إعادة إنتاج انقسام 2007".وختم البريم: البعض يريد الآن أن يُقحم المقاومة في الموضوع، ليقول هذا سلاح المقاومة، يعتدي على المواطنين، نحن ضد هذا التسييس، الذي يسعى إلى تشويه المقاومة وسلاحها".