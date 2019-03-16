صيدم يُكرّم ممثل روسيا لقرب انتهاء مهامه في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنكرّم وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، اليوم، ممثل روسيا لدى دولة فلسطين، د. حيدر أغانين، لقرب انتهاء مهام عمله الرسمية في فلسطين.جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم، م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، إيهاب القبج، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، ومدير عام المتابعة الميدانية والإشراف التربوي، أيوب عليان.وأشاد صيدم بالجهود التي بذلها أغانين، وتعاونه مع الوزارة لخدمة القطاع التربوي، مثمناً العلاقات المتينة بين فلسطين وروسيا، والجهود التي أفضت لتوقيع الاتفاقيات المشتركة للتعاون في المجال التعليمي والمهني، مؤكداً على مساعي الوزارة الحثيثة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم.كما أشاد الوزير بالدعم الروسي المقدم لفلسطين، خاصةً في مجالات التعليم والمتمثل في بناء المدارس، ودعم البرامج التربوية المختلفة، وتقديم المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين، وإنشاء المراكز العلمية المهنية والتقنية، التي تهتم بتطوير معارف ومهارات الطلبة، وغيرها من البرامج المشتركة.بدوره، أثنى أغانين على جهود الوزارة، وسعيها المتواصل لتعزيز العلاقات التعاونية الروسية الفلسطينية؛ وذلك بما يخدم قطاعات التعليم المختلفة، شاكراً الوزير صيدم على هذا التكريم، الذي يعبر عن روح الوفاء.وأشار إلى أن روسيا، ستواصل دعم قطاع التعليم الفلسطيني، وفق الخطط المتاحة، بما في ذلك تقديم المنح الدراسية للطلبة في مختلف التخصصات العلمية.وتضمن اللقاء، بحث عديد القضايا التي تهم قطاع التعليم في فلسطين، ومنها ما يتعلق بالمدرسة الروسية في بيت لحم، وسط التأكيد على متابعة جميع القضايا المرتبطة بها.