عاجل

  • الشعبية: اجتماع عاجل للفصائل لبحث الأوضاع بغزة بعد الحراك الشبابي

شؤون فلسطينية

الشعبية: اجتماع عاجل للفصائل لبحث الأوضاع بغزة بعد الحراك الشبابي

الشعبية: اجتماع عاجل للفصائل لبحث الأوضاع بغزة بعد الحراك الشبابي
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تعقد القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، لقاءً وطنيًا عاجلًا، ظهر اليوم السبت، بدعوةٍ من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لبحث مُستجدات الأوضاع، في أعقاب ما شهدته محافظات القطاع من قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين الذين خرجوا ضمن حراك "يسقط الغلاء" الشعبي، وكذلك جملة من النشطاء والصحفيين والحقوقيين، الذي كانوا يعملون على رصد وتغطية فعاليات الحراك.

وقال مسؤول اللجنة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين بغزة، إياد عوض الله، إنّ الجبهة وجّهت دعوةً لقيادات الصف الأول لكل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، لعقد لقاء عاجل، من أجل تباحث أوضاع القطاع وملاحقتها قبل أن تتدهور الأمور، ويتم اتخاذ إجراءات تكون انعكاساتها خطيرة على المواطنين.

وأكّد أنّ الشعبية وجّهت الدعوة لعقد اللقاء الوطني تحت عنوان "حفظ كرامة الناس وصون حقوقهم في التعبير عن آرائهم"، لافتًا إلى أن الجبهة تبذل جهودها بشكل مستمر لحقن الدماء، ومنع تدهور الأوضاع في غزة، آملًا أن يخرج لقاء الفصائل بموقف وطنيّ موحّد، يُعزز تلاحم وصمود شعبنا، داعيًا الكل الوطني إلى تحمل مسؤولياته في هذه الظروف.

وكان نُشطاء وجهوا دعوات للجماهير في قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للخروج في تظاهرات يوم الخميس 14 آذار/ مارس، احتجاجًا على تأزّم الوضع السياسي الفلسطيني، واستمرار الانقسام، وتداعياته وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

أخبار ذات صلة

صيدم يُكرّم ممثل روسيا لقرب انتهاء مهامه في فلسطين

صيدم يُكرّم ممثل روسيا لقرب انتهاء مهامه في فلسطين

فلسطين تُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

فلسطين تُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

الهيئة المستقلة: سنُعيد النظر بعملنا في غزة بعد الاعتداء على طواقمنا

الهيئة المستقلة: سنُعيد النظر بعملنا في غزة بعد الاعتداء على طواقمنا

انتزاع قرار من محكمة إسرائيلية بعدم هدم مدرسة &#34;تحدي 5&#34; شرق بيت لحم

انتزاع قرار من محكمة إسرائيلية بعدم هدم مدرسة "تحدي 5" شرق بيت لحم

جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني

جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني

الأمم المتحدة تدعو لـ&#34;عدم تقويض&#34; الجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الحرجة لسكان غزة

الأمم المتحدة تدعو لـ"عدم تقويض" الجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الحرجة لسكان غزة

الشيخ: القيادة تُجري اتصالات بدول مؤثرة للضغط على حماس لوقف إجراءاتها &#34;القمعية&#34;

الشيخ: القيادة تُجري اتصالات بدول مؤثرة للضغط على حماس لوقف إجراءاتها "القمعية"

ثلاث رسائل فلسطينية لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

ثلاث رسائل فلسطينية لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

صيدم يُكرّم ممثل روسيا لقرب انتهاء مهامه في فلسطين

صيدم يُكرّم ممثل روسيا لقرب انتهاء مهامه في فلسطين

فلسطين تُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

فلسطين تُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

انتزاع قرار من محكمة إسرائيلية بعدم هدم مدرسة &#34;تحدي 5&#34; شرق بيت لحم

انتزاع قرار من محكمة إسرائيلية بعدم هدم مدرسة "تحدي 5" شرق بيت لحم

جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني

جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

النونو: الضحايا لا يقتل بعضهم بعضاً بل يتكاتفون ضد الجلاد

النونو: الضحايا لا يقتل بعضهم بعضاً بل يتكاتفون ضد الجلاد

مهاجماً الرئيس.. الرقب: &#34;عباس&#34; وأتباعه الطبالين أباطرة عداء الحرية

مهاجماً الرئيس.. الرقب: "عباس" وأتباعه الطبالين أباطرة عداء الحرية

أبو مرزوق للجهاد الإسلامي: وصلني عتابكم ولا أريد تصعيداً في غزة

أبو مرزوق للجهاد الإسلامي: وصلني عتابكم ولا أريد تصعيداً في غزة

منوعات

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: &#34;عيانة بموت&#34;

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: "عيانة بموت"

رانيا يوسف بإطلالة جديدة.. شاهدوها بـ&#34;فستان الجماجم&#34;

رانيا يوسف بإطلالة جديدة.. شاهدوها بـ"فستان الجماجم"

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

بعد وصفها الأقصى بـ&#34;قبلة المسلمين واليهود&#34;.. هيفاء حسين تتراجع

بعد وصفها الأقصى بـ"قبلة المسلمين واليهود".. هيفاء حسين تتراجع

مخرج مصري شهير يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية

مخرج مصري شهير يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية

بعد شائعة وفاتها.. والدة مغنية راب الكويتية &#34;دانا&#34; تؤكد وتكشف تفاصيل مؤلمة

بعد شائعة وفاتها.. والدة مغنية راب الكويتية "دانا" تؤكد وتكشف تفاصيل مؤلمة

نوال الزغبي تنشر صورة قريبة لتوأمها.. هل يشبهانها؟

نوال الزغبي تنشر صورة قريبة لتوأمها.. هل يشبهانها؟

شاهدوا نجوى كرم تثير الجدل بما كشفته عن أصالة وطارق العريان قبل الزواج

شاهدوا نجوى كرم تثير الجدل بما كشفته عن أصالة وطارق العريان قبل الزواج

زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار بلوك جديد مُختلف تماماً

زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار بلوك جديد مُختلف تماماً

عربي

ارتفاع أعداد وفيات &#34;تسمم الرضع&#34; في تونس

ارتفاع أعداد وفيات "تسمم الرضع" في تونس

شاهد: سيدة عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

شاهد: سيدة عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

هل ستختفي البحرين تحت الأمواج؟

هل ستختفي البحرين تحت الأمواج؟

شاهد: آخر من تبقى من عائلة صدام حسين وما هي مصادر دخلهم؟

شاهد: آخر من تبقى من عائلة صدام حسين وما هي مصادر دخلهم؟