دولي

"مذبحة نيوزيلندا" تكشف النقاب عن "بطل مجهول"

"مذبحة نيوزيلندا" تكشف النقاب عن "بطل مجهول"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة نيوزلندية، السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالهجوم الذي نفذه "إرهابي" أسترالي على مسجدين في مدينة كرايس تشيرتش أثناء صلاة الجمعة، وأدى إلى مقتل 49 شخصا.

وقال أحد الناجين من إطلاق النار داخل مسجد لينوود، إن صديقه خاطر بحياته للتصدي للمهاجم المسلح، وصارعه من أجل السيطرة على مسدسه، وفق ما ذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد".

ونقلت الصحيفة عن أحد المصلين الناجين، ويدعى سيد مظهر الدين، أن "الشاب الذي يهتم عادة بالمسجد.. تحين الفرصة للانقضاض على المسلح، بل وتمكن من انتزاع بندقيته".

وأضاف مظهر الدين: حاول البطل أن يطارد المسلح ويطلق النار، لكنه لم يتمكن من ذلك.. ثم ركض وراءه، لكن كان هناك أشخاص ينتظرون الجاني في سيارة.. وهرب.

وقتل 10 أشخاص على الأقل في مسجد لينوود، الذي كان يصلي فيه لحظة الهجوم نحو 70 شخصا، في حين قتل الآخرون، وهم نحو 40 شخصا، في مسجد النور في المدينة ذاتها.

وهاجم الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت المسجدين بأسلحة رشاشة، وألقت الشرطة القبض عليه، ووجهت له محكمة نيوزيلندية تهمة القتل، وسيمثل ثانية أمام المحكمة في 5 أبريل المقبل.

 وقال مظهر الدين إنه سمع أصوات طلقات نارية، مضيف أن مطلق النار كان قريبا جدا. لقد كان الناس خائفون، وكان هناك صراخ، وحاولت أن أحمي نفسي.

وأوضح أنه شاهد المسلح وهو يدخل للمسجد، ويطلق النار على عدد من كبار السن الذي كانوا يجلسون في آخره، مشيرا إلى أن المهاجم كان يرتدي سترة واقية، ويطلق النار بعنف.

وقال مظهر الدين إن الأصدقاء المحيطين، الذين كانوا بجواره في المسج،د أصيبوا إما في الصدر أو الرأس، موضحا أن أحد أصدقائه توفي في مكان الحادث بعد نزيف استمر حوالي نصف ساعة.

وشكل الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا صدمة للمسلمين وغيرهم من المواطنين في هذا البلد، الذي لم يشهد حوادث كراهية مماثلة كتلك التي وقعت أمس الجمعة.  

أخبار ذات صلة

بعد غانتس.. تعرض هاتف وزير إسرائيلي لمحاولات اختراق

بعد غانتس.. تعرض هاتف وزير إسرائيلي لمحاولات اختراق

مادورو: الهجوم الأمريكي على التيار الكهربائي في فنزويلا &#34;عمل إرهابي&#34;

مادورو: الهجوم الأمريكي على التيار الكهربائي في فنزويلا "عمل إرهابي"

الولايات المتحدة تبدأ بتجارب صواريخ غير نووية محظورة

الولايات المتحدة تبدأ بتجارب صواريخ غير نووية محظورة

شاهد: هل خطط &#34;جزار&#34; نيوزيلندا لإحراق المصلين في المسجد؟

شاهد: هل خطط "جزار" نيوزيلندا لإحراق المصلين في المسجد؟

فيتو رئاسي ضد قرار الكونجرس الأمريكي إلغاء حالة الطوارئ

فيتو رئاسي ضد قرار الكونجرس الأمريكي إلغاء حالة الطوارئ

شاهد: ماذا كتب منفذ مجزرة المسجدين بنيوزيلندا على سلاحه ومخازن الرصاص؟

شاهد: ماذا كتب منفذ مجزرة المسجدين بنيوزيلندا على سلاحه ومخازن الرصاص؟

تفاصيل خطيرة.. هل اخترقت إيران هاتف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق؟

تفاصيل خطيرة.. هل اخترقت إيران هاتف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق؟

أمريكا تُلغي تأشيرات محققي الجنائية الدولية بجرائم أميركية إسرائيلية محتملة

أمريكا تُلغي تأشيرات محققي الجنائية الدولية بجرائم أميركية إسرائيلية محتملة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

فلسطين تُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

فلسطين تُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني

جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

النونو: الضحايا لا يقتل بعضهم بعضاً بل يتكاتفون ضد الجلاد

النونو: الضحايا لا يقتل بعضهم بعضاً بل يتكاتفون ضد الجلاد

مهاجماً الرئيس.. الرقب: &#34;عباس&#34; وأتباعه الطبالين أباطرة عداء الحرية

مهاجماً الرئيس.. الرقب: "عباس" وأتباعه الطبالين أباطرة عداء الحرية

أبو مرزوق للجهاد الإسلامي: وصلني عتابكم ولا أريد تصعيداً في غزة

أبو مرزوق للجهاد الإسلامي: وصلني عتابكم ولا أريد تصعيداً في غزة

عشراوي: اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا بغزة مستهجن شعبياً ووطنياً

عشراوي: اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا بغزة مستهجن شعبياً ووطنياً

القواسمي لحماس: اطلاق الصواريخ لإخماد ثورة الجياع عمل مفضوح ومكشوف

القواسمي لحماس: اطلاق الصواريخ لإخماد ثورة الجياع عمل مفضوح ومكشوف

منوعات

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: &#34;عيانة بموت&#34;

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: "عيانة بموت"

رانيا يوسف بإطلالة جديدة.. شاهدوها بـ&#34;فستان الجماجم&#34;

رانيا يوسف بإطلالة جديدة.. شاهدوها بـ"فستان الجماجم"

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

بعد وصفها الأقصى بـ&#34;قبلة المسلمين واليهود&#34;.. هيفاء حسين تتراجع

بعد وصفها الأقصى بـ"قبلة المسلمين واليهود".. هيفاء حسين تتراجع

مخرج مصري شهير يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية

مخرج مصري شهير يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية

بعد شائعة وفاتها.. والدة مغنية راب الكويتية &#34;دانا&#34; تؤكد وتكشف تفاصيل مؤلمة

بعد شائعة وفاتها.. والدة مغنية راب الكويتية "دانا" تؤكد وتكشف تفاصيل مؤلمة

نوال الزغبي تنشر صورة قريبة لتوأمها.. هل يشبهانها؟

نوال الزغبي تنشر صورة قريبة لتوأمها.. هل يشبهانها؟

شاهدوا نجوى كرم تثير الجدل بما كشفته عن أصالة وطارق العريان قبل الزواج

شاهدوا نجوى كرم تثير الجدل بما كشفته عن أصالة وطارق العريان قبل الزواج

زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار بلوك جديد مُختلف تماماً

زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار بلوك جديد مُختلف تماماً

لماذا لم تتزوج منة شلبي حتى الآن؟ شاهد كيف أجابت

لماذا لم تتزوج منة شلبي حتى الآن؟ شاهد كيف أجابت

عربي

ارتفاع أعداد وفيات &#34;تسمم الرضع&#34; في تونس

ارتفاع أعداد وفيات "تسمم الرضع" في تونس

شاهد: سيدة عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

شاهد: سيدة عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

هل ستختفي البحرين تحت الأمواج؟

هل ستختفي البحرين تحت الأمواج؟

شاهد: آخر من تبقى من عائلة صدام حسين وما هي مصادر دخلهم؟

شاهد: آخر من تبقى من عائلة صدام حسين وما هي مصادر دخلهم؟