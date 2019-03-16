ارتفاع أعداد وفيات "تسمم الرضع" في تونس

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد وفيات الرضع، الذين قضوا في مركز توليد حكومي في تونس، إلى 15 طفلا، بحسب ما أعلنت لجنة التحقيق المكّلفة كشف أسباب هذه "الكارثة" التي هزّت الرأي العام.ونقلت وكالة (تونس إفريقيا للأنباء)، عن رئيس اللجنة محمد الدوعاجي قوله إن العدد النهائي للرضع المتوفين بمركز التوليد والولدان في مستشفى الرابطة، "بسبب تعفن جرثومي بطريقة مباشرة وغير مباشرة هو 15 حالة من بين 22 وفاة مسجلة بهذا المركز خلال الفترة من 6 إلى 15 أذار/ مارس الجاري".وأوضح الدوعاجي في مؤتمر صحفي، تم بثّه على الإنترنت، أن حالات الوفيات السبع الأخرى لا علاقة لها بهذا التعفن.ونقلت عنه الوكالة تأكيده أنه "لن يتم قبل يوم 27 أذار/ مارس الجاري تقديم أي معلومة للرأي العام بخصوص السبب الحقيقي لوفاة الولدان الذي ستثبته التحاليل".وأضاف أن "النيابة العمومية تنتظر بدورها النتائج النهائية لتحديد موضع التعفن الجرثومي، سواء على مستوى تركيبة المستحضر الغذائي في حد ذاتها، أو خلال عملية خلطها أو أثناء حفظها".ونشرت صفحة "فيسبوك" (بالانس تون اوبيتال) مؤخرا شهادات صادمة عن انعدام النظافة في عدد من المستشفيات العامة في تونس، وسوء إدارة الموظفين، والنقص في التجهيزات.