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شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة: سنُعيد النظر بعملنا في غزة بعد الاعتداء على طواقمنا

الهيئة المستقلة: سنُعيد النظر بعملنا في غزة بعد الاعتداء على طواقمنا
جانب من الاعتداء على طواقم الهيئة المستقلة
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك: إن المؤسسة الحقوقية، ستُعيد النظر في عملها بقطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بعد اعتداء الأجهزة الأمنية بالقطاع على طواقمها.

وأوضح دويك، لتلفزيون فلسطين الرسمي، أن "ما فعلته حماس مع طواقم الهيئة في غزة، هو رسالة إلى المؤسسات الحقوقية بهدف إسكات صوتها ومنعها من تغطية الأحداث"، متسائلاً: "لماذا يتم التعامل مع المؤسسات الحقوقية بهذا الشكل؟".

وأضاف دويك: "نشعر بخيبة أمل شديدة جداً، وصدمة، جراء التعامل مع زملائنا في القطاع بهذا الشكل"، مؤكداً أن ما يجري مع المواطن في الشارع هو الأخطر، وأنه لأول مرة منذ تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قبل 25 سنة، يتم الاعتداء على طواقمها.

وبين دويك، أن اليوم شهد تصاعداً خطيراً في اعتداءات الأجهزة الأمنية بغزة على المواطنين، وأن حجم الاعتداءات توسع وأخذ أشكالاً خطيرة.

وبين دويك، أن "نسيج المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، أصبح في خطر، خاصة بعد الزج بعناصر من حماس المدنيين لمجابهة المتظاهرين المحتجين، وهذا خطير جداً"، على حد قوله.

وأشار إلى أنه "يجب على حركة حماس، أن تقوم بمراجعة كاملة لكل مواقفها وسياستها، ولنظرتها للمجتمع الفلسطيني ولنفسها، ويجب الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين".

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