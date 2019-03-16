انتزاع قرار من محكمة إسرائيلية بعدم هدم مدرسة "تحدي 5" شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن نشطاء في مجال مقاومة الجدار والاستيطان، انتزعوا قراراً من محكمة إسرائيلية، برد التماس قدمته مؤسسة (رغاديم) الصهيونية التابعة للمستوطنين ضد مدرسة "تحدي 5" في قرية بيت تعمر، شرق بيت لحم.ونقلت (وفا) عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، ردت التماساً قدمته مؤسسة (رغاديم) بهدم مدرسة "تحدي 5"، في اعتقاد منها بعدم وجود وثائق ملكية وتواقيع الورثة أصحاب الأرض المقامة عليها المدرسة من أجل القيام بإجراءات الترخيص.وأضاف بريجية: أن قرار المحكمة، رفض الالتماس، والذي بلغوا به يوم أمس عبر المحامي، جاء من خلال وجود مخطط تفصيلي للأرض والمدرسة، وأن الأمور سارية قانونياً تجاه الترخيص.يشار إلى أن مدرسة "تحدي 5" الابتدائية، شيدت وافتتحت العام 2017، وتعرضت للهدم مرة واحدة، وأعيد بناؤها خلال أيام، وتضم (54) طالباً وطالبة من الصف الأول حتى الرابع الآساسي.