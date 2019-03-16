جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنطالبت جبهة التحرير العربية، حركة حماس، بـ "الاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته أجهزتها من فعل مشين بحق المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا ينادون بحقهم بالعيش بكرامة، دون التعرض لأي ممتلكات عامة أو الإخلال بالنظام العام أو خرق القانون".وأكدت الجبهة، في بيانها، على حق المواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم، وحق الموطن بالعيش في كرامة وشرف، كما دانت الاعتداء على الصحفيين ومصادرة معداتهم.وطالبت الجبهة، حماس، بالتراجع فوراً عما أسمته "أفعالها وممارستها والانصياع إلى نبض الشارع"، مطالبة بمعاقبة كل من اعتدى على أبناء الشعب الفلسطيني.وأشارت إلى أن المخرج الوحيد من هذه الأحداث، التنفيذ الفوري لاتفاق أكتوبر 2017، والسماح للحكومة ببسط سيطرتها في قطاع غزة، من أجل توحيد كافة الصفوف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وخدمة الفلسطينيين.