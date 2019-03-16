شؤون فلسطينية

جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني

جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
طالبت جبهة التحرير العربية، حركة حماس، بـ "الاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته أجهزتها من فعل مشين بحق المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا ينادون بحقهم بالعيش بكرامة، دون التعرض لأي ممتلكات عامة أو الإخلال بالنظام العام أو خرق القانون".

وأكدت الجبهة، في بيانها، على حق المواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم، وحق الموطن بالعيش في كرامة وشرف، كما دانت الاعتداء على الصحفيين ومصادرة معداتهم.

وطالبت الجبهة، حماس، بالتراجع فوراً عما أسمته "أفعالها وممارستها والانصياع إلى نبض  الشارع"، مطالبة بمعاقبة كل من اعتدى على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن المخرج الوحيد من هذه الأحداث، التنفيذ الفوري لاتفاق أكتوبر 2017، والسماح للحكومة ببسط سيطرتها في قطاع غزة، من أجل توحيد كافة الصفوف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وخدمة الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

فلسطين تُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

فلسطين تُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

الهيئة المستقلة: سنُعيد النظر بعملنا في غزة بعد الاعتداء على طواقمنا

الهيئة المستقلة: سنُعيد النظر بعملنا في غزة بعد الاعتداء على طواقمنا

انتزاع قرار من محكمة إسرائيلية بعدم هدم مدرسة &#34;تحدي 5&#34; شرق بيت لحم

انتزاع قرار من محكمة إسرائيلية بعدم هدم مدرسة "تحدي 5" شرق بيت لحم

الأمم المتحدة تدعو لـ&#34;عدم تقويض&#34; الجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الحرجة لسكان غزة

الأمم المتحدة تدعو لـ"عدم تقويض" الجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الحرجة لسكان غزة

الشيخ: القيادة تُجري اتصالات بدول مؤثرة للضغط على حماس لوقف إجراءاتها &#34;القمعية&#34;

الشيخ: القيادة تُجري اتصالات بدول مؤثرة للضغط على حماس لوقف إجراءاتها "القمعية"

ثلاث رسائل فلسطينية لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

ثلاث رسائل فلسطينية لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد الإسرائيلي بغزة

العفو الدولية تُعلّق على مظاهرات الغلاء والضرائب في غزة

العفو الدولية تُعلّق على مظاهرات الغلاء والضرائب في غزة

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

فلسطين تُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

فلسطين تُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني

جبهة التحرير العربية تُطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب الفلسطيني

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

النونو: الضحايا لا يقتل بعضهم بعضاً بل يتكاتفون ضد الجلاد

النونو: الضحايا لا يقتل بعضهم بعضاً بل يتكاتفون ضد الجلاد

مهاجماً الرئيس.. الرقب: &#34;عباس&#34; وأتباعه الطبالين أباطرة عداء الحرية

مهاجماً الرئيس.. الرقب: "عباس" وأتباعه الطبالين أباطرة عداء الحرية

أبو مرزوق للجهاد الإسلامي: وصلني عتابكم ولا أريد تصعيداً في غزة

أبو مرزوق للجهاد الإسلامي: وصلني عتابكم ولا أريد تصعيداً في غزة

عشراوي: اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا بغزة مستهجن شعبياً ووطنياً

عشراوي: اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا بغزة مستهجن شعبياً ووطنياً

القواسمي لحماس: اطلاق الصواريخ لإخماد ثورة الجياع عمل مفضوح ومكشوف

القواسمي لحماس: اطلاق الصواريخ لإخماد ثورة الجياع عمل مفضوح ومكشوف

منوعات

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: &#34;عيانة بموت&#34;

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: "عيانة بموت"

رانيا يوسف بإطلالة جديدة.. شاهدوها بـ&#34;فستان الجماجم&#34;

رانيا يوسف بإطلالة جديدة.. شاهدوها بـ"فستان الجماجم"

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

بعد وصفها الأقصى بـ&#34;قبلة المسلمين واليهود&#34;.. هيفاء حسين تتراجع

بعد وصفها الأقصى بـ"قبلة المسلمين واليهود".. هيفاء حسين تتراجع

مخرج مصري شهير يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية

مخرج مصري شهير يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية

بعد شائعة وفاتها.. والدة مغنية راب الكويتية &#34;دانا&#34; تؤكد وتكشف تفاصيل مؤلمة

بعد شائعة وفاتها.. والدة مغنية راب الكويتية "دانا" تؤكد وتكشف تفاصيل مؤلمة

نوال الزغبي تنشر صورة قريبة لتوأمها.. هل يشبهانها؟

نوال الزغبي تنشر صورة قريبة لتوأمها.. هل يشبهانها؟

شاهدوا نجوى كرم تثير الجدل بما كشفته عن أصالة وطارق العريان قبل الزواج

شاهدوا نجوى كرم تثير الجدل بما كشفته عن أصالة وطارق العريان قبل الزواج

زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار بلوك جديد مُختلف تماماً

زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار بلوك جديد مُختلف تماماً

لماذا لم تتزوج منة شلبي حتى الآن؟ شاهد كيف أجابت

لماذا لم تتزوج منة شلبي حتى الآن؟ شاهد كيف أجابت

عربي

ارتفاع أعداد وفيات &#34;تسمم الرضع&#34; في تونس

ارتفاع أعداد وفيات "تسمم الرضع" في تونس

شاهد: سيدة عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

شاهد: سيدة عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

هل ستختفي البحرين تحت الأمواج؟

هل ستختفي البحرين تحت الأمواج؟

شاهد: آخر من تبقى من عائلة صدام حسين وما هي مصادر دخلهم؟

شاهد: آخر من تبقى من عائلة صدام حسين وما هي مصادر دخلهم؟