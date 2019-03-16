مادورو: الهجوم الأمريكي على التيار الكهربائي في فنزويلا "عمل إرهابي"

وأشار مادورو إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، كان وراء الهجوم، وقد تم تنفيذه من مدينتي هيوستن وشيكاغو، مضيفاً: "لقد كان أكبر هجوم عبر الإنترنت عرف على كوكب الأرض".



رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، هجوم الولايات المتحدة على التيار الكهربائي في فنزويلا بالعمل الإرهابي.وقال مادورو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "الهجوم السيبراني على النظام الكهربائي الفنزويلي بمثابة عمل إرهابي قامت به الحكومة الأمريكية ضد شعب فنزويلا، وقد هزم شعب فنزويلا هجوم حكومة دونالد ترامب الإرهابي، والآن نحن نستعد للمضي قدماً".وتعرض 23 إقليماً من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة في 7 من الشهر الجاري، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية، أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة " سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.وحمّل رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، "الإمبريالية الأمريكية" المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه.وأعلن وزير الاتصالات والمعلومات في فنزويلا، خورخي رودريغيز، الخميس الماضي، أنه تم استعادة التيار الكهرباء في جميع أنحاء من فنزويلا بشكل كامل.