الأمم المتحدة تدعو لـ"عدم تقويض" الجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الحرجة لسكان غزة

رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، إلى "عدم تقويض" الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الحرجة لسكان غزة.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.وقال دوغريك: إن "غوتيريش يدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة تعاملها مع مصر والأمم المتحدة، لتجنب المزيد من التصعيد الذي يعرض حياة الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر".كما استنكر غوتيريش "إطلاق صواريخ (مساء الخميس) من غزة باتجاه تل أبيب في إسرائيل"، معتبراً أن "إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على المناطق المأهولة بالسكان، أمر غير مقبول على الإطلاق"، حسب ما نقلت صحيفة (القدس العربي).وشنت طائرات ومروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي، غارات على نحو 100 هدف تابع لـ "حماس" في غزة، فجر الجمعة، رداً على استهداف تل أبيب، مساء الخميس، وفق الجيش الإسرائيلي.