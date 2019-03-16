الولايات المتحدة تبدأ بتجارب صواريخ غير نووية محظورة

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة، شرعت بتصنيع مكونات لتجارب نماذج أولية من صواريخ أرضية غير نووية، محظورة حالياً في معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.





وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ميشيل بالدانزا، وفقاً لوكالة (نوفوستي) الروسية: "لقد بدأت الولايات المتحدة العمل على تصنيع مكونات لدعم التجارب خلال مرحلة تطوير الصواريخ الأرضية غير النووية، لم تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات لا رجعة فيها حتى الآن".







ووفقاً لهاً، فإن الولايات المتحدة "يجب أن تكون مستعدة" لضمان أن المعاهدة سوف تختفي إذا لم تغير روسيا من تصرفاتها".وقالت المتحدثة: "تشتمل تدريباتنا، إلى جانب ذلك، على خطط لاختبار الصواريخ غير النووية المنشورة براً، البحث والتطوير مصمم ليكون قابلاً للرجوع فيه إذا عادت روسيا إلى الامتثال الكامل والقابل للتحقق من المعاهدة قبل أن ننسحب منه في آب/أغسطس 2019".وأضافت أنها لا تستطيع تقديم تواريخ محددة للتجارب، موضحة أنه بعوامل عدة يمكن أن تلعب دوراً في إنتاج النماذج الأولية.