شاهد: هل خطط "جزار" نيوزيلندا لإحراق المصلين في المسجد؟

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (روسيا اليوم)، إن مجزرة المسجدين في نيوزلندا، والتي نفذها مسلح من خلال قتله العديد من المصلين داخل مسجد في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، كادت تتحول إلى أمر أبشع بكثير.



يذكر أن الشرطة النيوزيلندية، صرحت بأن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي ارتفع إلى 49 قتيلاً على الأقل، و50 مصاباً، ورفعت أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد، فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.



وحسب الموقع، فخلال الفيديو المأساوي الذي بثه السفاح، ظهرت لقطة أثناء تبديله للسلاح، عقب عودته لسيارته، وكاد يستخدم جالوناً كبيراً من البنزين لإشعال المسجد بكاملة وبداخله المصلون القتلى والمصابون، إلا أنه غير خطته، وقام بتغيير السلاح والعودة للمصليين مرة أخرى للقضاء على المصابين.ومن الواضح، أن السفاح كان يريد إيقاع أكبر عدد من الضحايا، ولا يعطي فرصة لأحد في النجاة أو الهروب، ولو نفذ خطته الجهنمية لما استطاع أي من المصابين النجاة.