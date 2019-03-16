شؤون فلسطينية

الشيخ: القيادة تُجري اتصالات بدول مؤثرة للضغط على حماس لوقف إجراءاتها "القمعية"

الشيخ: القيادة تُجري اتصالات بدول مؤثرة للضغط على حماس لوقف إجراءاتها "القمعية"
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن القيادة الفلسطينية، أجرت عدة اتصالات مع دول شقيقة مؤثرة للتدخل فوراً، والضغط على حركة حماس لوقف "إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الأبرياء".

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر (تويتر) اليوم السبت: أن المواطنين يطالبون بالعيش الكريم، وإلغاء الضرائب غير القانونية، فـ "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب".



وانطلقت في عدد من محافظات قطاع غزة، عصر أمس الجمعة، مظاهرات ضد الغلاء والضرائب، من قبل عدد من المواطنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي. 

وعمّت المظاهرات مدن رفح وخانيونس ودير البلح وسط وجنوب قطاع غزة، والتي كانت بدأ في شمال قطاع غزة يوم الخميس، حيث تستمر المظاهرات لليوم الثاني على التوالي.

يذكر، أن حراكاً شبابياً بدأ الخميس، في قطاع غزة، وسط مطالبات بتخفيض الأسعار والضرائب.

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