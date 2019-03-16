فيتو رئاسي ضد قرار الكونجرس الأمريكي إلغاء حالة الطوارئ

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، يوم الجمعة، إن المجلس سيصوت في 26 آذار/ مارس على تجاوز فيتو ترامب.





وقالت بيلوسي في بيان "في 26 آذار/ مارس المجلس سيتصرف مجدداً من أجل حماية دستورنا وديمقراطيتنا من إعلان الرئيس للطوارئ من خلال التصويت على تجاوز الفيتو الذي أصدره". واتهمت ترامب بانتزاع سلطات إضافية بشكل غير قانوني.





وكان أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا، الخميس، بالموافقة على قرار يوقف حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب، حيث وافق 59 سيناتوراً على مشروع القرار، الذي يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ، فيما رفضه 41 آخرون.



رام الله - دنيا الوطناستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد إجراء من مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، كان سيعرقل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال إعلان حالة طوارئ وطنية.وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، فإن استخدان ترامب للفيتو يعني إعادة هذا الإجراء للكونغرس، حيث إنه ليس من المتوقع أن يتمكن مجلس النواب، الذي يُهيمن عليه الديمقراطيون من الحصول على تأييد كاف لتخطي فيتو ترامب وهو الأول من نوعه خلال رئاسته.ويسعى ترامب، من خلال إعلان حالة الطوارئ، إلى توجيه 3.6 مليارات دولار إضافية لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وهي أكثر من القيمة التي خصصها له المشرعون.يذكر أن حالة الطوارئ الوطنية، وفق القانون، يعلنها رئيس البلاد إذا رآها ضرورية، ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة.ويخول القانون، الكونغرس حق إلغاء حالة الطوارئ، عبر تمرير قرار بعدم الموافقة بثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، وتخطي "الفيتو الرئاسي".وشهدت البلاد نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها استمر 35 يوماً، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار، مقابل رفض الديمقراطيين.