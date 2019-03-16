العفو الدولية تُعلّق على مظاهرات الغلاء والضرائب في غزة

رام الله - دنيا الوطن

علقت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أمس الجمعة، على مظاهرات الغلاء والضرائب في قطاع غزة، والتي نظمها حراك شبابي بعدة مدن في القطاع.





وقالت المنظمة الدولية، إن "سلطة حركة حماس في غزة، أطلقت بالأمس حملة شرسة ضد متظاهري بدنا نعيش السلميين، الذين طالبوا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية"، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).



وأوضحت المنظمة، "أن الفلسطينيين الذين يتم قمع حقوقهم بشكل غير اعتيادي على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، يجب ألا يتعرضوا للوحشية والقمع من قبل حماس".