شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب فلسطين اليوم

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب فلسطين اليوم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد اليوم السبت، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة؛ لذا يكون الجو غائماً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر مائج.

يكون الجو يوم الأحد غائماً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء شديدة البرودة إلى باردة، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم الاثنين صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح  شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

2 - تدني مدى الرؤية الافقية.

3 - التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 11-8 14-7 17-8 بيت لحم 11-8 14-7 17-8
رام الله والبيرة 10-7 13-6 16-7 طولكرم 16-11 18-10 20-11
نابلس 12-9 15-8 18-9 قلقيلية 16-11 18-10 20-11
جنين 14-10 17-9 20-9 سلفيت 11-8 14-7 17-8
طوباس 14-10 17-9 20-9 روابي 12-9 15-8 18-9
الخليل 10-7 13-5 16-7 غزه 15-12 17-11 19-12
أريحا 19-13 20-13 23-14 خانيونس 15-12 17-11 19-12
الأغوار الشمالية 17-11 18-11 20-12 رفح 16-11 18-10 20-11

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