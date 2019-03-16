النونو: الضحايا لا يقتل بعضها بعضا بل يتكاتفون ضد الجلاد

رام الله - دنيا الوطن

علق طاهر النونو، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حول الحراك الشعبي الذي خرج في قطاع غزة رفضاً لغلاء الأسعار والضرائب.





وقال النونو في تصريح له عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك): "إن فرض العقوبات وقطع لقمة العيش، وتعزيز الحصار، ودفع المتظاهرين وقود لثأر لن يتم بإذن الله".





وأضاف النونو: "أن كلمات حق أريد بها باطل، من حق الناس حياة كريمة، ولكن الضحايا لا يقتل بعضها بعضا بل يتكاتفون أمام وضد الجلاد".







