مهاجماً الرئيس.. الرقب: "عباس" وأتباعه الطبالين أباطرة عداء الحرية

رام الله - دنيا الوطن

علق القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، على الحراك الشعبي الذي خرج في قطاع غزة رفضاً لغلاء الأسعار والضرائب.







وقال الرقب، في تصريح له عبر فيسبوك، إن "عداء الحرية في معبد التحرير الحريات المشروعة حقوق لا يجب المساس بها".





واستدرك الرقب: "لكن أن يكون الرئيس محمود عباس المجرم وأتباعه من الطبالين على طول الخط أباطرة لها فهو كحال المرابي يخطب عن حرمة الربا وكالعدو يشرح للناس وسائل رحمته أمام جثامين الأبرياء"، وفق قوله.





وأضاف الرقب: "الخب من يخدع، والذي يرجو بخديعته أن يفصل بين الشعب ومقاومته فعليه أن ينتظر طاحونة الهواء تنتج تبرا"، حسب قوله.





