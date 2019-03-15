شاهد: ماذا كتب منفذ مجزرة المسجدين بنيوزيلندا على سلاحه ومخازن الرصاص؟

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام دولية، تفاصيل العبارات التي كتبها منفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، برينتون تارانت 28 عاماً، على سلاحه ومخازنه والتي راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً من المسلمين.



وحسب تلك الوسائل، فإن العبارات تشير إلى أنه قام بالمجزرة انتقاماً لعمليات مسلحة وقعت في أوروبا ولآلاف الضحايا الذين سقطوا بسبب "الغزو الإسلامي"، وفق زعمه.ومن بين العبارات التي كتبها على سلاحه "التركي الفجّ 1683 فيينا"؛ في إشارة إلى معركة فيينا التي خسرتها الدولة العثمانية ومثلت نهاية توسعها في أوروبا.وكتب على أحد الأسلحة: "وقف تقدم الأمويين الأندلسيين في أوروبا"؛ في إشارة إلى الفتح الإسلامي للأندلس، وتأسيس إمارة إسلامية فيها على يد عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) عام 756م.أيضا شملت العبارات التي كتبها برينتون على الأسلحة "اللاجئون أهلا بكم في الجحيم"؛ تعبيراً عن رفضه ومعاداته للمهاجرين، الذين اعتبرهم غزاة يحاولون استبدال شعوب أوروبا.أما عبارة "تور 732" فتشير إلى معركة دارت في أكتوبر/تشرين الأول 732م في موقع بين مدينتي بواتييه وتور الفرنسيتين، وتعرف أيضا باسم "بلاط الشهداء" وكانت بين المسلمين تحت لواء الدولة الأموية بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي من جهة، وقوات الفرنجة والبورغنديين بقيادة شارل مارتل من جهة أخرى، وانتهت بانتصار قوات الفرنجة وانسحاب جيش المسلمين بعد مقتل قائده عبد الرحمن الغافقي.وفاجأ مواطن يحمل الجنسية الأسترالية يُدعى برينتون تارانت، الجمعة، مرتادي مسجدين في منطقة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، بإطلاق النار مباشرة على المصلين مما خلف مقتل 49 وجرح 48 آخرين بينهم أطفال، جراح بعضهم خطيرة.