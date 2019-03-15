أبو مرزوق للجهاد الإسلامي: وصلني عتابكم ولا أريد تصعيداً في غزة

رام الله - دنيا الوطن

نشر موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء الجمعة، تغريدة أخرى على "تويتر"، وجه فيها رسالة لحركة الجهاد الإسلامي.







وقال أبو مرزوق: "وصلني عتاب إخوتي في الجهاد، وأنا اعتبر نفسي واحداً منهم لا منتقداً لهم، وقد يكون مقصدي لم يصلهم بالطريقة التي عبرت بها.







وأضاف أبو مرزوق: "كنت لا أريد تصعيداً بأي حال من الأحوال حتى لا تكون غزة ضحية عدوان جديد في ضل صراع إنتخابي إسرائيلي محموم يتسابقون فيها على الحر".





يذكر أن أبو مرزوق، تحدث، اليوم الجمعة، عن جولة التصعيد خلال الليلة الماضية، بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية.



وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر (تويتر): "أحسنت كتائب القسام ببيانها المسؤول، وما كان هناك داعٍ لأحبتنا في سرايا القدس من بيانهم التصعيدي، وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين بكل اتفاق والذين يدفعون في اتجاه حرب ضد غزة بشراء ذمم واختراقات في صفوف المقاومة".



وتابع: "فهذه الصواريخ السياسية والتي أُطلقت والوفد الأمني في غزة يجب أن تتوقف".



