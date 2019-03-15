عشراوي: اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا بغزة مستهجن شعبياً ووطنياً

رام الله - دنيا الوطناستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي قمع الاجهزة الأمنية للمشاركين في الحراك الشبابي "بدنا نعيش" الذين خرجوا لليوم الثاني على التوالي في عدة مواقع بقطاع غزة احتجاجا على ظروفهم المعيشية المتردية وعلى الغلاء والبطالة ومطالبين بوقف الضرائب التي فرضتها سلطة الأمر الواقع هناك.وقالت عشراوي، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الجمعة:" ان اعتداء عناصر سلطة الامر الواقع المدججين بالسلاح على المشاركين السلميين بالضرب بالهراوات بما في ذلك الاعتداء على الصحفيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، واطلاقهم النار في الهواء لتفريقهم وترويعهم، واصابة العشرات منهم بجروح اضافه الى اعتقال العديد من المشاركين، وغيرها من الممارسات المنفلتة يعد امر مستهجنا وغير مقبول وطنيا وشعبيا".وأضافت: "هذا السلوك يشكل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تمامًا مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي، كما ويعتبر عدوانا على السلم الأهلي وأمن المواطنين".وطالبت عشراوي، التوقف الفوري عن ذلك وتلبية مطالب المحتجين من جماهير شعبنا الصامد الذين خرجوا مطالبين بحقهم في حياة كريمة وعدم المساس بهم، والالتزام بمتطلبات انهاء الانقسام والوحدة الوطنية حفاظا على حياة ومقدرات وكرامة الشعب الفلسطيني في غزة.