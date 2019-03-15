شؤون فلسطينية

عشراوي: اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا بغزة مستهجن شعبياً ووطنياً

عشراوي: اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا بغزة مستهجن شعبياً ووطنياً
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي قمع الاجهزة الأمنية للمشاركين في الحراك الشبابي "بدنا نعيش" الذين خرجوا لليوم الثاني على التوالي في عدة مواقع بقطاع غزة احتجاجا على ظروفهم المعيشية المتردية وعلى الغلاء والبطالة ومطالبين بوقف الضرائب التي فرضتها سلطة الأمر الواقع هناك.

وقالت عشراوي، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الجمعة:" ان اعتداء عناصر سلطة الامر الواقع المدججين بالسلاح على المشاركين السلميين بالضرب بالهراوات بما في ذلك الاعتداء على الصحفيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، واطلاقهم النار في الهواء لتفريقهم وترويعهم، واصابة العشرات منهم بجروح اضافه الى اعتقال العديد من المشاركين، وغيرها من الممارسات المنفلتة يعد امر مستهجنا وغير مقبول وطنيا وشعبيا".

وأضافت: "هذا السلوك يشكل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تمامًا مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي، كما ويعتبر عدوانا على السلم الأهلي وأمن المواطنين".

وطالبت عشراوي، التوقف الفوري عن ذلك وتلبية مطالب المحتجين من جماهير شعبنا الصامد الذين خرجوا مطالبين بحقهم في حياة كريمة وعدم المساس بهم، والالتزام بمتطلبات انهاء الانقسام والوحدة الوطنية حفاظا على حياة ومقدرات وكرامة الشعب الفلسطيني في غزة.

أخبار ذات صلة

مهاجماً الرئيس.. الرقب: &#34;عباس&#34; وأتباعه الطبالين أباطرة عداء الحرية

مهاجماً الرئيس.. الرقب: "عباس" وأتباعه الطبالين أباطرة عداء الحرية

أبو مرزوق للجهاد الإسلامي: وصلني عتابكم ولا أريد تصعيداً في غزة

أبو مرزوق للجهاد الإسلامي: وصلني عتابكم ولا أريد تصعيداً في غزة

القواسمي لحماس: اطلاق الصواريخ لإخماد ثورة الجياع عمل مفضوح ومكشوف

القواسمي لحماس: اطلاق الصواريخ لإخماد ثورة الجياع عمل مفضوح ومكشوف

الشعبية توجه نداءً عاجلاً لحركة حماس حول الحراك الشعبي بغزة

الشعبية توجه نداءً عاجلاً لحركة حماس حول الحراك الشعبي بغزة

مجدلاني يدين جريمة نيوزيلندا ويحذر من تصاعد اليمين المتطرف

مجدلاني يدين جريمة نيوزيلندا ويحذر من تصاعد اليمين المتطرف

&#34;الخارجية&#34; تدين الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا

"الخارجية" تدين الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا

الدفاع المدني يحرر اسرة علقت مركبتهم داخل وادي شمال نابلس

الدفاع المدني يحرر اسرة علقت مركبتهم داخل وادي شمال نابلس

غرينبلات: الإدعاءات بتعاون الرئيس عباس مع واشنطن سراً كاذبة

غرينبلات: الإدعاءات بتعاون الرئيس عباس مع واشنطن سراً كاذبة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

عشراوي: اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا بغزة مستهجن شعبياً ووطنياً

عشراوي: اعتداء الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا بغزة مستهجن شعبياً ووطنياً

القواسمي لحماس: اطلاق الصواريخ لإخماد ثورة الجياع عمل مفضوح ومكشوف

القواسمي لحماس: اطلاق الصواريخ لإخماد ثورة الجياع عمل مفضوح ومكشوف

مجدلاني يدين جريمة نيوزيلندا ويحذر من تصاعد اليمين المتطرف

مجدلاني يدين جريمة نيوزيلندا ويحذر من تصاعد اليمين المتطرف

&#34;الخارجية&#34; تدين الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا

"الخارجية" تدين الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا

الدفاع المدني يحرر اسرة علقت مركبتهم داخل وادي شمال نابلس

الدفاع المدني يحرر اسرة علقت مركبتهم داخل وادي شمال نابلس

الجبهة العربية الفلسطينية تطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب والموافقة على الانتخابات التشريعية

الجبهة العربية الفلسطينية تطالب حركة حماس بالاعتذار للشعب والموافقة على الانتخابات التشريعية

حزب الشعب يدين قمع الاحتجاجات الشعبية في غزة

حزب الشعب يدين قمع الاحتجاجات الشعبية في غزة

عشراوي: العملية الإرهابية التي طالت المصلين في نيوزيلندا تنبثق من ثقافة الكراهية

عشراوي: العملية الإرهابية التي طالت المصلين في نيوزيلندا تنبثق من ثقافة الكراهية

منوعات

رانيا يوسف بإطلالة جديدة.. شاهدوها بـ&#34;فستان الجماجم&#34;

رانيا يوسف بإطلالة جديدة.. شاهدوها بـ"فستان الجماجم"

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

بعد وصفها الأقصى بـ&#34;قبلة المسلمين واليهود&#34;.. هيفاء حسين تتراجع

بعد وصفها الأقصى بـ"قبلة المسلمين واليهود".. هيفاء حسين تتراجع

مخرج مصري شهير يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية

مخرج مصري شهير يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية

بعد شائعة وفاتها.. والدة مغنية راب الكويتية &#34;دانا&#34; تؤكد وتكشف تفاصيل مؤلمة

بعد شائعة وفاتها.. والدة مغنية راب الكويتية "دانا" تؤكد وتكشف تفاصيل مؤلمة

نوال الزغبي تنشر صورة قريبة لتوأمها.. هل يشبهانها؟

نوال الزغبي تنشر صورة قريبة لتوأمها.. هل يشبهانها؟

شاهدوا نجوى كرم تثير الجدل بما كشفته عن أصالة وطارق العريان قبل الزواج

شاهدوا نجوى كرم تثير الجدل بما كشفته عن أصالة وطارق العريان قبل الزواج

زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار بلوك جديد مُختلف تماماً

زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار بلوك جديد مُختلف تماماً

لماذا لم تتزوج منة شلبي حتى الآن؟ شاهد كيف أجابت

لماذا لم تتزوج منة شلبي حتى الآن؟ شاهد كيف أجابت

مزحة ثقيلة لمذيع تلفزيوني بشأن الطائرة الإثيوبية تجبر القناة على الاعتذار

مزحة ثقيلة لمذيع تلفزيوني بشأن الطائرة الإثيوبية تجبر القناة على الاعتذار

عربي

وفاة السعودي &#34;رافع سبابته&#34; في الهجوم المسلح على المسجدين بنيوزيلندا

وفاة السعودي "رافع سبابته" في الهجوم المسلح على المسجدين بنيوزيلندا

الجزائر تشهد أضخم موجة تظاهرات.. والأمن يغلق طرق رئيسية بالعاصمة

الجزائر تشهد أضخم موجة تظاهرات.. والأمن يغلق طرق رئيسية بالعاصمة

الخارجية الأردنية: مقتل أردني وجرح سبعة في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

الخارجية الأردنية: مقتل أردني وجرح سبعة في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

مرددين شعارات مناهضة للحكومة.. محتجون يشاركون بمسيرات حاشدة في الخرطوم

مرددين شعارات مناهضة للحكومة.. محتجون يشاركون بمسيرات حاشدة في الخرطوم