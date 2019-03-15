القواسمي لحماس: اطلاق الصواريخ لإخماد ثورة الجياع عمل مفضوح ومكشوف

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة فتح اعتداءات ميليشيات حماس على شعبنا الفلسطيني في غزة ،الذين خرجوا تعبيرا عن رفضهم للظلم والقهر والفقر وغلاء الاسعاروقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي إن المقاومة والدين ليست سلعه للتجاره، وإن أرواح الناس ليست رخيصة لتوضع على طاولة النفاق السياسي،و أن إطلاق الصواريخ لإخماد ثورة الجياع هو عمل مرفوض ومفضوح ومكشوف للجميعوحيت حركة فتح شعبنا الفلسطيني في غزة الصمود والاباء الذين يعلنون بضمائرهم صوت الحق ورفضهم للظلم والقهر والاستبداد