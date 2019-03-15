تفاصيل خطيرة.. هل اخترقت إيران هاتف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق؟





وحسب القناة، فإن تصريحات الجنرال غانتس جاءت على خلفية اختراق هاكرز إيراني لهاتفه المحمول، بعدما أخبرته مصادر في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، بهذا الاختراق قبل ثلاثة أسابيع كاملة.





وأوضحت القناة، أن اختراق هاتف الجنرال غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، والمنافس الرئيس لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ21، والمفترض إجراؤها في التاسع من الشهر المقبل، تأتي في ظل هذا المعترك الانتخابي.

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الإسرائيلية الثانية، إن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، الجنرال بيني غانتس، خرج بتصريحات قوية، رداً على اختراق إيران لهاتفه المحمول.وقال الجنرال غانتس، وفق القناة الإسرائيلية، إن اختراق هاتفه المحمول من قبل قراصنة إيرانيين هو مجرد ثرثرة سياسية رخيصة.وقال الجنرال غانتس: "إن دولة إسرائيل أكثر أهمية له من هذه المهاترات السياسية أو الثرثرة الفارغة".وقد استبق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المؤتمر الصحفي الذي عقده غانتس، عصر، اليوم، الجمعة، بشأن الأنباء عن اختراق هاتفه من المخابرات الإيرانيّة، بالقول "إن جهاز الأمن العام (الشاباك) لم يبلغه (أي نتنياهو) بالاختراق".وكانت القناة الـ "12"، مساء أمس الخميس، قالت إن مسؤولَين في جهاز الشاباك، التقيا قبل نحو أسبوعين بغانتس، وأخبراه بأن أجهزة المخابرات الإيرانية قد اخترقت هاتفًا خلويًا كان في حوزته.وبحسب القناة، فإن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول إلى جميع محتويات هاتف غانتس الشخصيّ، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمراسلات الخاصة إلى جانب المراسلات التي تتعلق بطبيعة دوره السياسي، مؤكدة بذلك أن جميع هذه المعلومات أصبحت الآن في أيدي المخابرات الإيرانية.