"الخارجية" تدين الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف المصلين المسلمين في مسجدين في نيوزيلندا، وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا الإرهاب امتداد وترجمة لثقافة الكراهية والعنصرية والتطرف.وأكدت أن دولة فلسطين تقف إلى جانب نيوزيلندا، معبرة عن ثقتها بقيادة وحكومة وشعب نيوزيلندا على مواجهة هذه المحنة ومن يقف خلفها.وتقدمت الوزارة بأحر تعازيها ومواساتها إلى عائلات الضحايا وأسرهم متمنية الشفاء العاجل للجرحى.وأكدت "الخارجية والمغتربين" أنها تتابع باهتمام بالغ تفاصيل هذا الاعتداء الإجرامي من خلال بعثتنا لدى استراليا ونيوزيلندا، وتتواصل معها للاطمئنان على سلامة الجالية الفلسطينية والعربية المتواجدة هناك.