الدفاع المدني يحرر اسرة علقت مركبتهم داخل وادي شمال نابلس















رام الله - دنيا الوطنحرر طاقم من مركز دفاع مدني بلاطة مساء اليوم اسرة اغلبهم من الاطفال بعد ان علقت مركبتهم داخل واد يعرف بواد الملائكة في الباذان شمال نابلس.وفي تقرير لادارة العلاقات العامة في الدفاع المدني اوضحت فيه أن الطاقم سحب المركبة وأمن الاسرة من داخل الواد.