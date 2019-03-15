غرينبلات: الإدعاءات بتعاون الرئيس عباس مع واشنطن سراً كاذبة

رام الله - دنيا الوطن

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن الإدعاءات بأن الرئيس محمود عباس يتعاون سراً مع الولايات المتحدة كاذبة.





وأضاف غرينبلات، في تغريدة له عبر "تويتر"، مساء الجمعة: "ليس هناك حقيقة لهذه الاتهامات الغريبة، جيد أن نشير إلى هذا".







وتابع: "هذه الادعاءات غير عادلة للرئيس عباس وغير مفيدة، وأذكر أيضاً أن الصراع بين فتح وحماس الذي أصفه بالكراهية والتنافس أمر فظيع بالنسبة للفلسطينيين"، وفق تعبيره.

