منخفض جوي يزور فلسطين غداً السبت.. هذه تفاصيله

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي ليث العلامي، أن الطقس غداً السبت، سيشهد إنخفاض ملموس وبرودة ورياح نشطة مع هبات قوية على فترات، وأمطار في مُعظم محافظات الوطن تكون غزيرة أحياناً.تُشير أحدث مُخرجات النماذج العددية الصادرة مساء اليوم الجمعة، الى تأثر فلسطين والأردن والمنطقة المجاورة بمنخفض جوي ذي فعالية (جيدة جداً) في مختلف المناطق رغم قصر مدة تأثيره نسبياً، حيث سيؤثر هذا المنخفض الجوي على البلاد نهار غد السبت وحتى ساعات صباح الأحد.ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مجدداً نهار غد السبت بحيث لن تتجاوز درجة الحرارة العظمى عتبة العشر درجات في ساعات النهار في القمم الجبلية ، بينما تنخفض ليلاً الى 7 درجات في الجبال ، أما في المناطق الساحلية فيتوقع أن تسجل درجة الحرارة نهاراً حوالي 15 درجة ، تنخفض ليلاً الى 11 درجة، وفق موقع "طقس فلسطين".ويتوقع مع ساعات الصباح غداً السبت أن تهطل الأمطار في المناطق الشمالية من البلاد ، مع فرصة لهطولها أيضاً في المناطق الوسطى والجنوبية على شكل زخات محلية قد تكون غزيرة وبردية أحياناً نتيحة حالة من عدم الاستقرار الجوي في مقدمة المنخفض .وفي ساعات الظهر والعصر تنتشر وتنتظم الامطار في معظم المناطق وتهطل الامطار بغزارة متوسطة على فترات في أغلب الأحيان ، وتتحول الى غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية في بعض المناطق أحياناً بإذن الله ، وتكون الرياح نشطة مع هبات قوية خصوصاً في الجبال والمناطق المفتوحة.ومن المتوقع أن تستمر فرص الهطولات المطرية في ساعات الليل وحتى ساعات صباح الأحد على فترات متفرقة، حيث يتوقع أن تهطل كمية أمطار تتراوح من 20 الى 50 ملم خلال المنخفض الجوي لتساهم في رفع المعدلات المطرية بشكل إضافي فوق معدلاتها .