التعليم لـ"دنيا الوطن": انتظام الدوام غدا في جميع مدارس وجامعات فلسطين

وأكدت على انتظام الدوام في جميع مدارس وجامعات فلسطين غداً السبت، عدا تلك التي تعطل أيام السبت.











وأضافت الوزارة "نؤكد على انتظام الدوام خاصة أن الثانوية العامة مقبلة على نهاية العام الدراسي ولدى العديد من المدارس امتحانات دورية مهمة للصفوف المختلفة".

خاص دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في قطاع غزة، أنباء حول إعلان النفير العام وتعطيل الدوام في كافة مدارس القطاع، غداً السبت، بسبب الحراك الشبابي المشتعل في غزة ضد غلاء الأسعار والضرائب.نفت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الجمعة، في تصريح لـ"دنيا الوطن" تلك الأنباء،