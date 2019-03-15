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وفاة السعودي "رافع سبابته" في الهجوم المسلح على المسجدين بنيوزيلندا

وفاة السعودي "رافع سبابته" في الهجوم المسلح على المسجدين بنيوزيلندا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توفي المواطن السعودي محسن الحربي، متأثراً بإصابته في الهجوم المسلح الذي استهدف اليوم مسجدين في نيوزيلاندا، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 50 قتيلاً، إلى جانب عشرات الجرحى.

ووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، فإن الحربي يحمل الجنسية البريطانية، وهو من أصول سعودية، ويقيم في نيوزيلاندا منذ 25 عاما، وقد أكدت أسرته لوسائل إعلام سعودية نبأ وفاته.

وسبق وأن انتشرت صورة الحربي في وسائل التواصل الاجتماعي بعد إصابته، رافعا سبابته وهو محمولا على نقالة إسعاف.

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