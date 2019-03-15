عشراوي: العملية الإرهابية التي طالت المصلين في نيوزيلندا تنبثق من ثقافة الكراهية

رام الله - دنيا الوطنأدانت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي وباسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية العملية الارهابية الذي طالت المصلين الذين كانوا يؤدون شعائرهم الدينية في مسجدين، في مدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا، واسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.وقالت في تصريح لها اليوم: "ان هذه العملية الاجرامية والوحشية جاءت نتيجة انتشار ثقافة الكراهية والتطرف والعنصرية المنبثقة عن العقلية الايديلوجية الفوقية والانعزالية والاقصائية التي أخذت تتفشى في العالم، كما انها كانت نتيجة حتمية لاستخدام الخطاب الذي ينزع الإنسانية عن الاخر ويستبيح حياته وحقوقه ويساهم في جر العالم الى حروب ومواجهات دينية عقائدية هدامة".وأضافت: "إننا نعرب عن أسفنا البالغ لما وقع في هذا البلد الآمن والصديق، ونؤكد وقوفنا الى جانب الشعب والقيادة النيوزيلندية، ونرسل تعازينا الحارة ومواساتنا لعائلات الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وللشعب النيوزيلندي تجاوز هذه المحنة الأليمة".ولفتت في ختام بيانها الى ان القيادة والشعب الفلسطيني يقفان الى جانب جميع القوى التي تعمل على مواجهة الشر والارهاب في هذا العالم وتسعى الى ترسخ مبادئ حقوق الانسان وتواصل نشر ثقافة السلام والامن والمحبة والتعايش لحماية البشرية جمعاء.