يوسف: محاولة الاحتلال إفشال الكتلة بانتخابات بير زيت ستفشل

قال القيادي في حركة حماس حسن يوسف: إن حملة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال الليلة بحق طلبة بيرزيت تهدف لضرب الروح المعنوية للطلبة قبل الاستحقاق الانتخابي المقرر الشهر المقبل، لكن أهداف الاحتلال لن تتحقق، فطلبتنا أكثر وعيًا وقدرة على التصدي لأهداف الاحتلال الخبيثة، والرد عليها.



وأضاف يوسف "لقد حاول الاحتلال على مدار سنوات طويلة أن ينال من عزيمة أبناء الكتلة الإسلامية لما يقدمونه من عطاء متواصل لصالح الطلبة وقضايا شعبنا، إلا أنهم أظهروا ثباتا على الحق والمنهج وهم ماضون في مشروعهم رغم الصعاب".



وأكد إن انتهاكات الاحتلال ومداهماته اليومية بحق الضفة وأهلها لن تكسر من عزيمة شعبنا ولن تثنيه عن خياره في الحرية.



ووجه التحية لأبناء الكتلة الإسلامية وعموم الطلبة في كل جامعات فلسطين، وندعوهم لمزيد من البذل والعطاء، ففلسطين تستحق منا التضحيات.





رام الله - دنيا الوطن