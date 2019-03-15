مجدداً.. غرينبلات يُهاجم أحلام التميمي ويصفها بـ "الإرهابية"

رام الله - دنيا الوطن

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن الأسيرة الفلسطينية المحررة أحلام التميمي غاضبة من تصريحاته السابقة بحقها، واصفاً التميمي بـ "الإرهابية".





وأضاف غرينبلات، عبر (توتير)، الجمعة" "أشرت إلى أنها إرهابية قتلت 15 شخصًا وهي موضوع برنامج المكافآت الأمريكية من أجل العدالة"، وفق تعبيره.



