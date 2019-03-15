مجدداً.. غرينبلات يُهاجم أحلام التميمي ويصفها بـ "الإرهابية"
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن الأسيرة الفلسطينية المحررة أحلام التميمي غاضبة من تصريحاته السابقة بحقها، واصفاً التميمي بـ "الإرهابية".
وأضاف غرينبلات، عبر (توتير)، الجمعة" "أشرت إلى أنها إرهابية قتلت 15 شخصًا وهي موضوع برنامج المكافآت الأمريكية من أجل العدالة"، وفق تعبيره.
يذكر أن غرينبلات طالب سابقاً بتوفير معلومات عن أحلام التميمي، الإعلامية الأردنية من أصل فلسطيني، قائلاً: "يجب على الأمريكيين، أن يعلموا أن أحلام التميمي "إرهابية حماس المدانة بقتل 15 شخصاً، منهم سبعة أطفال بدم بارد" تعيش اليوم حرة طليقة، على حد زعمها.
ورداً على ذلك، اعتبرت التميمي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن تغريدة غرينبلات بحقها أو بحق أي مناضل، هي تحريض سافر؛ للمساس بالنضال الفلسطيني المشروع.
وقالت: "أنا مواطنة أردنية من أصل فلسطيني، مناضلة من أجل قضية عادلة، وأرفض أن ينعت نضالي ونضال شعبي بالارهاب، او ان يفتح المجال أمام بعض المسؤولين لحسابات سياسية، وان يمرر غرينبلات ما يريد تحت غطاء مهمته".
وأضافت: "أطالب المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة، برفض مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، والوقوف بوجهها، وحل قضيتي السياسية من جذورها مع الحكومة الأمريكية".
ورداً على ذلك، اعتبرت التميمي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن تغريدة غرينبلات بحقها أو بحق أي مناضل، هي تحريض سافر؛ للمساس بالنضال الفلسطيني المشروع.
وقالت: "أنا مواطنة أردنية من أصل فلسطيني، مناضلة من أجل قضية عادلة، وأرفض أن ينعت نضالي ونضال شعبي بالارهاب، او ان يفتح المجال أمام بعض المسؤولين لحسابات سياسية، وان يمرر غرينبلات ما يريد تحت غطاء مهمته".
وأضافت: "أطالب المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة، برفض مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، والوقوف بوجهها، وحل قضيتي السياسية من جذورها مع الحكومة الأمريكية".
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