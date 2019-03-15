المجلس العالمي للتسامح والسلام يستنكر الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا

رام الله - دنيا الوطناستنكر أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بشدة الهجومين الإرهابيين البشعين اللذين استهدفا مصلين في مسجدين في مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، والذي أدى إلى مقتل 49 شخصًا وما يزيد عن 20 جريحًا حتى الآن.وقال «الجروان» إن هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلين مسالمين في دور عبادة، يشكل أحد أبشع صور الإرهاب الذي يعمل المجلس العالمي للتسامح والسلام على محاربته ونشر قيم للتسامح والعيش المشترك تجنبًا لمثل هذه المواقف الدامية التي يأسى لها الجميع، مؤكدًا أن المجلس أخذ على عاتقه العمل من أجل زرع التسامح والسلام حول العالم داعيًا إلى محاربة وعزل ومحاسبة المتطرفين.وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن العالم بأسره يدين مثل هذه الأعمال الإجرامية المشينة ويدعو للتسامح ويعمل معنا من أجل بناء شراكات حول العالم بهدف نشر التسامح والسلام.