منظمة التحرير الفلسطينية تدين الاعتداء الارهابي على المصلين في نيوزيلندا

رام الله - دنيا الوطناستنكرت منظمة التحرير الفلسطينيية العمل الاجرامي الارهابي الذي قام به متطرف استرالي في جامعين اسلاميين في نيوزيلندا، وادت الى استشهاد 40 مصليا وجرح العشرات واعتبرت ذلك عملا ارهابيا مشينا يثبت ان الارهاب لادين ولاجنسية له.وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة ان هذا الاعتداء الارهابي الجبان على المصلين في مسجد النور في نيوزيلندا وبهذا الشكل الوحشي المشين وتصوير العملية من قبل القاتل تدلل على النتائج الوخيمة المترتبة على التحريض ضد الاسلام والمسلمين من قبل جهات عدة على مستوى العالم.ودعا التميمي السلطات النيوزيلندية الى ملاحقة المعتدين والمحرضين في هذا العملية الجبانة وتقديمهم الى العدالة لينالوا الجزاء الذي يستحقونه، وتقدم باحر التعازي الى عائات الضحايا والشفاء للمصابين.