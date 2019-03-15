نقابة الصحفيين تُدين اعتقال الأجهزة الأمنية الزميل أسامة الكحلوت

رام الله - دنيا الوطن

عبرت نقابة الصحفيين الفلسطيين، عن إدانتها ما وصفته "مواصلة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اعتداءاتها وقمعها الوحشي للصحفيين والمتظاهرين ضد الجوع والقهر لليوم الثاني على التوالي".







وقالت النقابة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، إنها "تعتبر ما يجري يعكس سلوكا بوليسيا في التعامل مع نبض الشارع، ويشيطن عمل الصحفيين الذين يغطون بمهنية مجريات الأحداث".







وأكد البيان، أنه تم اليوم الجمعة، الاعتداء على الزميل الصحفي محمود اللوح، مراسل إذاعة صوت الشعب، أثناء تغطيته للتظاهرة السلمية في دير البلح وسط القطاع، واقتحام منزل الزميل أسامة الكحلوت واعتقاله وتكسير أثاث بيته ومعدات العمل الصحفي الخاصة به، واعتداءات الأمس التي طالت ثلاثة صحفيين".





وأضاف البيان: "هذه التصرفات علامة سوداء جديدة تضاف لسجل القمع والاعتداءات المدانة على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي".







وتابع البيان: "نطالب حركة حماس باعتبارها سلطة الأمر الواقع في غزة بمحاسبة الفاعلين جدياً، وتقديم اعتذار إلى الجسم الصحفي، والكف عن هذه الممارسات البوليسية"، حسب البيان.