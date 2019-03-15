تعليقاً على الحراك الشعبي بغزة.. حماس تهاجم السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

علق المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، على الاحتجاجات المواطنين في قطاع غزة على غلاء الأسعار وارتفاع الضرائب والتي انطلقت منذ أمس الخميس.





وقال قاسم، وفق ما أوردت وكالة الرأي الحكومية، إن "استمرار فريق السلطة في رام الله في سياسة تجويع أهالي قطاع غزة، عبر مواصلة العقوبات، تتقاطع بالتمام مع الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع".







وأضاف قاسم: "عقوبات السلطة ضد القطاع، هي جريمة وطنية وأخلاقية وإنسانية، ودليل إضافي على إصرار فريق السلطة في رام الله على إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية"، وفق تعبيره.

