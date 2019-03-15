لأول مرة منذ عام.. 180 فلسطيني فقط شاركوا بفعاليات مسيرة العودة

رام الله - دنيا الوطن

لأول مرة منذ عام على انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، تظاهر العشرات من المواطنين فقط على السياج الحدودي الشرقي لقطاع غزة.







وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 180 فلسطيني تظاهروا بثلاث مواقع شرق القطاع، وذلك ضمن فعاليات مسيرات العودة.







يأتي ذلك، في الوقت الذي ألغت فيه الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار فعاليات اليوم الجمعة، وذلك نظراً للتصعيد الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وخوفاً على حياة المتظاهرين.





يذكر أن صاورخين أطلقا من قطاع غزة سقطا في مدينة تل أبيب، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال لقصف القطاع عبر قصف مئة هدف في مختلف مدن القطاع.







