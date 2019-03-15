سُميت بـ "نار جهنم"... تفاصيل جديدة ومروعة عن مجزرة مسجدي نيوزيلندا

رام الله - دنيا الوطن

وصفت تقارير صحفية نيوزلندية، إن الهجوم المروع الذي تعرض له مسجدان في مدينة كنيسة المسيح بنيوزيلندا، الأسوأ منذ عام 1943، مطلقين عليها اسم "نار جهنم".







ولقي ما لا يقل عن 49 شخصاً مصرعهم نتيجة إطلاق نار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في جزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.







وقالت صحيفة، "heute" النمساوية، إن المهاجم الأسترالي برينتون تارانت البالغ 28 عاماً نشر بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي يحرض على القتل.

وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، في مؤتمر صحفي، إن "إجمالي الضحايا 49 قتيلاً، مشيراً إلى "اتهام شخص واحد في أواخر العشرينات بتهمة القتل".وأضاف بوش: "هناك شخص سوف يقاضى يوم الغد، وثمة اثنين آخرين عثر بحوزتهما على أسلحة نحقق بصلتهما بالحادث"، مؤكداً أن "الهجوم كان مخطط له بعناية".وكانت رئيس الوزراء النيوزيلاندية، جاسيندا أرديرن، قد أعلنت "رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، مؤكدة أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة".