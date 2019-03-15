شاهد: قيادي بالشعبية يرد على دعوة يحيى موسى لحماس بشأن إدارة غزة

وأضاف الصوراني: "وبدوري ادعو كافة الفصائل وعلى رأسهم فتح وحماس والشخصيات الوطنية والمجتمعية التداعي العاجل الآن للقاء يتمخض عنه الاستجابة لمطالب جماهير القطاع وتأكيد التزام الجميع بتنفيذ نصوص وآليات اتفاقي القاهرة 2011 و 2017 قبل فوات الأوان".









رام الله - دنيا الوطنرد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني، على مطالبات القيادي في حركة حماس يحيى موسى حركته بالتنحي عن إدارة الشأن العام في قطاع غزة.وقال الصوراني، عبر صفحته الشخصية، على فيسبوك: "لأخ يحيى موسى صوت عقلاني من رحم حركة حماس يطالبها بالتنحي عن إدارة الشأن العام في غزة مؤكداً على حق الجماهير بالتظاهر مطالبين بحقوقهم ورفض قمعهم".