شؤون فلسطينية

شاهد: قيادي بالشعبية يرد على دعوة يحيى موسى لحماس بشأن إدارة غزة

شاهد: قيادي بالشعبية يرد على دعوة يحيى موسى لحماس بشأن إدارة غزة
غازي الصوراني
رام الله - دنيا الوطن
رد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني، على مطالبات القيادي في حركة حماس يحيى موسى حركته بالتنحي عن إدارة الشأن العام في قطاع غزة.

وقال الصوراني، عبر صفحته الشخصية، على فيسبوك: "لأخ يحيى موسى صوت عقلاني من رحم حركة حماس يطالبها بالتنحي عن إدارة الشأن العام في غزة مؤكداً على حق الجماهير بالتظاهر مطالبين بحقوقهم ورفض قمعهم".

وأضاف الصوراني: "وبدوري ادعو كافة الفصائل وعلى رأسهم فتح وحماس والشخصيات الوطنية والمجتمعية التداعي العاجل الآن للقاء يتمخض عنه الاستجابة لمطالب جماهير القطاع وتأكيد التزام الجميع بتنفيذ نصوص وآليات اتفاقي القاهرة 2011 و 2017 قبل فوات الأوان".


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