وزير الخارجية الأمريكي يدافع عن القصف الإسرائيلي العنيف لغزة أمس

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يؤيد حق إسرائيل في حماية مواطنيها، وذلك بعد القصف العنيف الذي استهدف قطاع غزة الليلة الماضية.







وحسب مزاعم جيش الاحتلال، فإن القصف جاء رداً على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.





وأضاف بومبيو، عبر (تويتر): "مرة أخرى، يتعرض المواطنون الإسرائيليون لهجوم من إرهابيين في غزة مسلحون ومموّلون من قِبل أسيادهم في طهران"، وفق تعبيره.



وتابع الوزير الأمريكي: "نحن إلى جانب حليفتنا، لإسرائيل الحق في حماية مواطنيها".