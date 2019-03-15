شؤون فلسطينية

أبو دياك يبحث مع وفد من الخبراء الايطاليين المختصون بالرقابة على السجون تعزيز التعاون

أبو دياك يبحث مع وفد من الخبراء الايطاليين المختصون بالرقابة على السجون تعزيز التعاون
رام الله - دنيا الوطن
 بحث وزير العدل علي أبو دياك، أمس الخميس في مكتبه برام الله، مع نائب القنصل الإيطالي العام لويجي ماترولو، وفريق خبراء ايطاليين، ورئيس الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي كريستينا نتولي، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل التجربة الايطالية في الرقابة على حقوق السجناء في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وتناول اللقاء مع الخبراء الايطاليين الذين يشغلون أعلى هيئة حقوقية في ايطاليا ويتبعون رئيس الجمهورية في عملهم بشكل مباشر للرقابة على السجون، وهم رئيس اللجنة الوطنية الضامنة لحقوق النزلاء والمحرومين من الحرية البرفسور ماورو بالما، ورئيس مؤسسة "انتغوني" الحقوقية فبريتستو جونيلا، سبل التعاون وتبادل الخبرات ونقل التجربة الايطالية في الرقابة على حقوق السجناء في مراكز الاصلاح والتأهيل.

وحضر الاجتماع من وزارة العدل، الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ومشرف الوحدات سامر الشرقاوي، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان.

ورحب وزير العدل بوفد الخبراء الايطالي، وتقدم بالشكر لايطاليا لدعمها المتواصل لمؤسسات دولتنا الفلسطينية، ولموقفها وموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين ولمعارضة الاستيطان غير القانوني.

وشكر ايطاليا لدعمها لمؤسسات قطاع العدالة، وتحديدا لوحدة حقوق الانسان في وزارة العدل، وذلك في اطار خطة الحكومة واجندة السياسات الوطنية، والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة والوارد فيها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

وأكد أبو دياك على أهمية الاستفادة من التجربة الايطالية والشراكة الحقيقية بين مؤسسات العمل العام والمدني في الراقابة على مراكز الاصلاح والتأهيل وضمان حقوق النزلاء، خاصة بعد إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في فلسطين، مشيرا الى ضرورة تعاون كافة المؤسسسات في ايجاد الآليات الوطنية لتنفيذ القوانين الوطنية، والانسجام والتوافق التام مع انضمام دولة فلسطين لعدد من الاتفاقيات الدولية.

وأشار على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسة "انتغوني" الحقوقية الايطالية، والتي يترأسها البرفسور بالما، والمعنية بحقوق السجناء والمحرومين من الحرية، وتعزيز حقوق الانسان داخل السجون.

وأكد أبو دياك ان الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الرئيسي أمام تحقيق العدالة وسيادة القانون، وهي من تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني، ومن تفرض العقوبات الجماعية على شعبنا واخرها قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية التي اثرت على كل المواطنيين وتهدد مؤسسات دولتنا بالانهيار، لتمسك القيادة الفلسطينية والحكومة بحقوق الشهداء والأسرى العادلة، وفي الحديث عن حقوق السجناء حول العالم هناك من يتعرض للموت في سجون الاحتلال ومن اخطر الحالات في الوقت الراهن وفق التقارير الطبية الاسرائيلية حالة الاسير سامي أبو دياك الذي يعيش في وضع صحي خطر يهدد حياته، وهذه الحالة من بين 17 حالة خطرة وفق التصنيف الإسرائيلي، وتم التواصل مع كافة الهيئات الدولية والحقوقية لانقاذ حياته دون استجابة إسرائيلية.

بدوره، أكد نائب القنصل الإيطالي العام لويجي ماترولو، على دعم ايطاليا والاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، ولدعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة وتحديدا من خلال الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، مشيرا الى التعاون الايجابي والمستمر بين الجانبين لتعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون في فلسطين.

وتم التبرع بمركبة لوزارة العدل مجهزة لتفقد مراكز الاصلاح.

وأشار الخبراء الايطاليين على أهمية إنشاء آلية وطنية وهيئة مستقلة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للرقابة على السجون، وعلى استعدادهم الكامل للتعاون ونقل التجربة الايطالية في مجال الرقابة والتفتيش وتفقد السجون.

يشار أن ورشة تدريبية عقدت لثلاثة أيام لكادر وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل، نفذها الخبراء الايطاليين المختصون بالرقابة على السجون.


أخبار ذات صلة

شاهد: قيادي بالشعبية يرد على دعوة يحيى موسى لحماس بشأن إدارة غزة

شاهد: قيادي بالشعبية يرد على دعوة يحيى موسى لحماس بشأن إدارة غزة

أبو هولي: سنطرح ملف العمالة اللاجئة في مؤتمر بروكسل القادم

أبو هولي: سنطرح ملف العمالة اللاجئة في مؤتمر بروكسل القادم

شاهد: لليوم الثاني.. حراك شبابي في غزة ضد غلاء الأسعار والضرائب

شاهد: لليوم الثاني.. حراك شبابي في غزة ضد غلاء الأسعار والضرائب

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع ثماني شركات تأمين

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع ثماني شركات تأمين

شاهد: يحيى موسى يدعو حماس لتلبية رغبة الجماهير والتنحي خلال شهر

شاهد: يحيى موسى يدعو حماس لتلبية رغبة الجماهير والتنحي خلال شهر

&#34;الديمقراطية&#34;: الشعب هو المرجعية.. والجائع لا يحتاج لاذن مسبق كي يشكو جوعه 

"الديمقراطية": الشعب هو المرجعية.. والجائع لا يحتاج لاذن مسبق كي يشكو جوعه 

إصابة شاب بعيار معدني في الظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة شاب بعيار معدني في الظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الرئيس عباس يدين التصعيد بغزة ويدعو حماس للعودة للشرعية تجنباً لويلات الحروب

الرئيس عباس يدين التصعيد بغزة ويدعو حماس للعودة للشرعية تجنباً لويلات الحروب

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

أبو هولي: سنطرح ملف العمالة اللاجئة في مؤتمر بروكسل القادم

أبو هولي: سنطرح ملف العمالة اللاجئة في مؤتمر بروكسل القادم

أبو دياك يبحث مع وفد من الخبراء الايطاليين المختصون بالرقابة على السجون تعزيز التعاون

أبو دياك يبحث مع وفد من الخبراء الايطاليين المختصون بالرقابة على السجون تعزيز التعاون

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع ثماني شركات تأمين

سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع ثماني شركات تأمين

إصابة شاب بعيار معدني في الظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة شاب بعيار معدني في الظهر خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الاحتلال يعتقل فتىً مقدسيا ويصادر قميصه الخاص بالماراثون الفلسطيني

الاحتلال يعتقل فتىً مقدسيا ويصادر قميصه الخاص بالماراثون الفلسطيني

قوات الاحتلال تغلق طريق الجلزون الرئيس شمال البيرة

قوات الاحتلال تغلق طريق الجلزون الرئيس شمال البيرة

أبو شنب: لا يحق لأي طرف أن يقامر بحياة الناس في غزة

أبو شنب: لا يحق لأي طرف أن يقامر بحياة الناس في غزة

الهباش:حماس أرسلت رسالة لأهل غزة بـ &#34;إما أن نحكمكم أو حرب ضروس مدمرة&#34;

الهباش:حماس أرسلت رسالة لأهل غزة بـ "إما أن نحكمكم أو حرب ضروس مدمرة"

منوعات

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

رفضته سميحة أيوب ومات على القرآن.. مواقف في حياة شكري سرحان

بعد وصفها الأقصى بـ&#34;قبلة المسلمين واليهود&#34;.. هيفاء حسين تتراجع

بعد وصفها الأقصى بـ"قبلة المسلمين واليهود".. هيفاء حسين تتراجع

مخرج مصري شهير يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية

مخرج مصري شهير يعترض على منع القبلات في الأعمال المصرية

بعد شائعة وفاتها.. والدة مغنية راب الكويتية &#34;دانا&#34; تؤكد وتكشف تفاصيل مؤلمة

بعد شائعة وفاتها.. والدة مغنية راب الكويتية "دانا" تؤكد وتكشف تفاصيل مؤلمة

نوال الزغبي تنشر صورة قريبة لتوأمها.. هل يشبهانها؟

نوال الزغبي تنشر صورة قريبة لتوأمها.. هل يشبهانها؟

شاهدوا نجوى كرم تثير الجدل بما كشفته عن أصالة وطارق العريان قبل الزواج

شاهدوا نجوى كرم تثير الجدل بما كشفته عن أصالة وطارق العريان قبل الزواج

زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار بلوك جديد مُختلف تماماً

زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار بلوك جديد مُختلف تماماً

لماذا لم تتزوج منة شلبي حتى الآن؟ شاهد كيف أجابت

لماذا لم تتزوج منة شلبي حتى الآن؟ شاهد كيف أجابت

مزحة ثقيلة لمذيع تلفزيوني بشأن الطائرة الإثيوبية تجبر القناة على الاعتذار

مزحة ثقيلة لمذيع تلفزيوني بشأن الطائرة الإثيوبية تجبر القناة على الاعتذار

سيرين عبد النور تثير الجدل حول علاقتها بتيم حسن

سيرين عبد النور تثير الجدل حول علاقتها بتيم حسن

عربي

الخارجية الأردنية: مقتل أردني وجرح سبعة في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

الخارجية الأردنية: مقتل أردني وجرح سبعة في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

مرددين شعارات مناهضة للحكومة.. محتجون يشاركون بمسيرات حاشدة في الخرطوم

مرددين شعارات مناهضة للحكومة.. محتجون يشاركون بمسيرات حاشدة في الخرطوم

الجزائريون يوصلون احتجاجاتهم.. وقيادي بالحزب الحاكم: بوتفليقة أصبح تاريخاً الآن

الجزائريون يوصلون احتجاجاتهم.. وقيادي بالحزب الحاكم: بوتفليقة أصبح تاريخاً الآن

سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومقتل قائدها

سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومقتل قائدها