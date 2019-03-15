شاهد: لليوم الثاني.. حراك شبابي في غزة ضد غلاء الأسعار والضرائب

رام الله - دنيا الوطن

انطلقت في عدد من محافظات قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، مظاهرات ضد الغلاء والضرائب، من قبل عدد من المواطنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي.







وعمت المظاهرات مدن رفح وخانيونس ودير البلح وسط وجنوب قطاع غزة، والتي كانت بدأ في شمال قطاع غزة أمس الخميس، حيث تستمر المظاهرات لليوم الثاني على التوالي.





يذكر أن حراكاً شبابياً بدأ أمس الخميس، في قطاع غزة وسط مطالبات بتخفيض الأسعار والضرائب.





من جهتها، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لوقف كل أشكال قمع ومطاردة نشطاء الحراك المدني دفاعاً عن مصالح الشعب، وحقه في الحياة الكريمة.



وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إن الشعب لا يحتاج اذنا من أحد كي يعبر عن مواقفه بكل حرية، مؤكدة أن الشعب هو مرجعية كل القوى والسلطات.

وأكدت أن الجائع لا يحتاج لاذن مسبق من أحد كي يشكو جوعه وجوع أبنائه، وعلى الذين تسببوا له بهذا الواقع المؤلم والمدمر، أن يتراجعوا عن سياستهم التدميرية، خاصة في إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية، ورفع الإجراءات عن القطاع وتحمل المسؤولية الوطنية من أجل رفع الحصار نهائياً عن القطاع.



ووجهت التحية إلى كل نشطاء الحراك في القطاع في جباليا والبريج والمنطقة الوسطى وخان يونس، وغيرها، وخصت بالتحية المناضل حمزة حماد أمين سر التجمع الإعلامي الديمقراطي وزملائه والموقوفين كافة، دون استثناء ووجهت التحية إلى كل نشطاء الحراك في القطاع في جباليا والبريج والمنطقة الوسطى وخان يونس، وغيرها، وخصت بالتحية المناضل حمزة حماد أمين سر التجمع الإعلامي الديمقراطي وزملائه والموقوفين كافة، دون استثناء











