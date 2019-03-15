شاهد: يحيى موسى يدعو حماس لتلبية رغبة الجماهير والتنحي خلال شهر

قال الدكتور يحيى موسى، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): من حق الجميع أن يعبر عن رأيه، وأن يعتصم، وأن يتظاهر سلمياً، ومن واجب الأمن أن يوفر الحماية والأمن له.





ودعا موسى، حركة حماس الى الخروج بمؤتمر صحفي تعلن استجابتها و استعدادها لتلبية رغبة الجماهير في التنحي عن إدارة الشأن العام وإعطاء مهلة شهر لتحقيق ذلك، وعلى الفصائل وقوى المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية أن تحدد الطريقة المناسبة لتسلمها الإدارات الحكومية .



وأضاف: نحن لسنا في حاجة لمظاهرات ولا لتدخلات أمنية خشنه لقيادة الشعب الفلسطيني وانما نحن خدم للشعب الفلسطيني البطل.



فيما تساءل موسى، عبر منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن مطالب هؤلاء المحتجين في الحالة الغزية ؟ هل يريدون إسقاط المقاومة؟ لا أعتقد ،لأن موضوع المقاومة الى حد كبير محل توافق وطني واجماع شعبي.



وأضاف " إذن هل المطلوب تنحي حماس عن إدارة غزة؟ نعم إنه مطلب قطاعات شعبية بعضها يحقد على حماس، وبعضها الآخر متضرر معيشيا من وجود حماس وحصار الاحتلال وعباس لها، وبعضهم قد يكون مؤمنا بمظلومية حماس ولكنه يعتقد بأن العالم لن يرفع الحصار مادامت حماس تقود المشهد، وبغض النظر عن منطلقات كل فريق ، فمطلبهم منطقي وهو في جانب كبير يتقاطع مع رغبة حماس التي عرضت مراراً وتكراراً على الجماعة الوطنية تشكيل قيادة جماعية لغزة ولكنهم في كل مرة يرفضون".







رام الله - دنيا الوطن